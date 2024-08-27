Строительство кампуса в Новосибирске: близость к синхротрону СКИФ позволит привлечь ученых и специалистов

В Новосибирской области создадут кампус для развития науки и технологий рядом с синхротроном СКИФ.

В Новосибирской области планируется создать кампус двух вузов - Новосибирского государственного университета (НГУ) и Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) - вблизи синхротрона "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ). Это решение было озвучено заместителем директора Института катализа СО РАН Валерием Бухтияровым на форуме "Технопром".

После ввода в эксплуатацию СКИФ, который запланирован на 2025 год, будет создана образовательная площадка, где студенты НГУ и НГТУ смогут изучать магистерские программы, а также привлекать магистров из других вузов для работы с учеными, приезжающими на установку для проведения исследований. Ученые будут предлагать студентам интересные исследовательские задачи и технологические проблемы, что позволит им повышать свой уровень образования и участвовать в решении важных научных задач.

В рамках форума "Технопром" было подписано соглашение о создании межвузовского консорциума для взаимодействия с ЦКП "СКИФ". Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и директор Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, академик Валерий Бухтияров, а также руководители девяти новосибирских и российских вузов и двух новосибирских лицеев подписали соглашение.

Консорциум будет заниматься подготовкой персонала для СКИФ, включая научных сотрудников, специалистов по эксплуатации сложных инженерных систем, пользователей установки и проектировщиков будущих экспериментальных станций. Также консорциум будет заниматься популяризацией науки и использованием синхронного излучения.

По словам Бухтиярова, для обеспечения бесперебойной работы СКИФ необходимо привлечь большое количество высококвалифицированных инженеров. По оценкам специалистов, для эксплуатации установки потребуется от 300 до 350 инженеров, которые смогут обеспечить работу сетей, оборудования и других систем.

Таким образом, создание кампуса и консорциума позволит подготовить высококвалифицированных специалистов для работы с СКИФ, развивать науку и технологии, а также популяризировать научные достижения.

Фото: Wikimedia Commons/Собственная работа , Богданов-62 , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )