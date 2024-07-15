Около 62% исследованных образцов готовой еды из популярных сервисов доставки не соответствовали установленным нормам. Редакция "Известия" провела лабораторные испытания продукции восьми компаний: Grow Food, Level Kitchen, "Яндекс Лавка", "Самокат", "ВкусВилл", "Перекресток", TanukiFamily и "Шоколадница".
Проверка включала оценку соблюдения технических регламентов, касающихся пищевых продуктов, мяса и рыбы. Образцы еды, такие как шницель, куриные котлеты, оладьи, мясные ежики и роллы, а также салаты "Винегрет", "Оливье" и "Витаминный", были отобраны для анализа. Всего было исследовано 16 образцов из восьми наборов, предоставленных курьерами сервисов.
В 10 образцах было обнаружено превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки и общего микробного числа (КМАФАнМ). Например, в роллах "Калифорния" от TanukiFamily и в курице карри с брокколи от Grow Food наблюдалось значительное превышение нормы ОМЧ. Нарушения также были выявлены в продукции Level Kitchen и других компаний, где было зафиксировано превышение содержания кишечной палочки.
Аналогичные нарушения были обнаружены в салатах "Оливье" от "Шоколадницы", "Греческом" от "Яндекс Лавки" (производитель "Партия еды") и в "Оливье" от "ВкусВилла" (производитель "Ингредика").
Образцы от "Самоката" и "Перекрестка" оказались без нарушений. Также без нарушений были куриные шницель от "ВкусВилла" (производитель "Экофуд") и от "Шоколадницы".
Фото: From Wikimedia Commons/ Sokołów S. A. (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)
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