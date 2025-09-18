Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Быстрорастущие овощи в сентябре
Быстрорастущие овощи в сентябре
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:24

Рассаду капусты легко угробить за минуту: ошибка, которую совершают все

Капусту рекомендуют высаживать в грунт при прогреве почвы до 10–15 °C — агрономы

Капуста занимает особое место среди овощей: она питательна, полезна и достаточно проста в уходе. Однако, чтобы собрать действительно богатый урожай, важно правильно подготовить рассаду и высадить её в грунт.

Сравнение основных условий посадки капусты

Параметр Рекомендации
Температура почвы Не ниже 10-15 °C
Время посадки Конец апреля — начало мая
Глубина лунок По размеру корневой системы
Расстояние между растениями 30-60 см (зависит от сорта)
Первый полив Сразу после высадки

Советы шаг за шагом

  1. Дождитесь, когда земля прогреется до нужной температуры.
  2. Подготовьте лунки подходящей глубины, расправьте корни рассады руками.
  3. Засыпьте землёй и сразу обильно полейте каждое растение.
  4. Поливайте каждые 3-7 дней, а в жару — ежедневно.
  5. Регулярно рыхлите землю и удаляйте сорняки, чтобы корни "дышали".
  6. Через 2-3 недели внесите азотные удобрения, позже — комплексные.
  7. Окучьте растения для укрепления корневой системы.
  8. Через 6-7 недель добавьте фосфорно-калийные подкормки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: высаживать рассаду в холодную землю.
    Последствие: замедленный рост, риск заболеваний.
    Альтернатива: подождать прогрева почвы до +10 °C и выше.

  • Ошибка: не расправлять корни при посадке.
    Последствие: деформация и плохое укоренение.
    Альтернатива: аккуратно выпрямлять корневую систему руками.

  • Ошибка: нерегулярный полив.
    Последствие: растрескивание кочанов, слабый урожай.
    Альтернатива: полив каждые 3-7 дней, а в засуху — ежедневно.

А что если…

Если на участке нет возможности поливать каждый день, можно использовать капельный полив. Система автоматически поддерживает нужный уровень влаги и экономит воду.

Плюсы и минусы выращивания капусты

Плюсы Минусы
Неприхотливость Требует регулярного полива
Высокая урожайность Подвержена вредителям (капустная муха, тля)
Богатый состав витаминов Требует нескольких подкормок
Подходит для разных климатов Кочаны могут растрескиваться

FAQ

Когда лучше высаживать капусту?
В конце апреля — начале мая, когда земля прогрета до +10-15 °C.

Какие удобрения нужны в первую очередь?
Азотные — для наращивания зелёной массы, затем комплексные и калийно-фосфорные для формирования кочанов.

На каком расстоянии сажать рассаду?
От 30 до 60 см, в зависимости от сорта (ранние — ближе, поздние — дальше).

Мифы и правда

  • Миф: капусте достаточно дождевой воды.
    Правда: в засуху без ежедневного полива урожая не будет.

  • Миф: рыхление можно пропустить.
    Правда: без доступа воздуха к корням растения слабеют.

  • Миф: подкормки нужны только один раз.
    Правда: капуста требует нескольких этапов удобрения.

Исторический контекст

  • В Древней Греции капусту считали лекарственным растением и использовали при лечении желудка.
  • В России её начали массово выращивать в XI-XII веках, а кочаны становились основой зимнего питания.
  • В советское время капусту активно сажали в колхозах, она считалась стратегическим продуктом.

Три интересных факта

  1. В капусте содержится больше витамина C, чем в лимоне.
  2. Самый большой кочан капусты в мире весил более 60 кг.
  3. Краснокочанная капуста служит природным индикатором кислотности почвы — её цвет меняется в зависимости от pH.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дачникам запретили вести предпринимательскую деятельность на участках вчера в 21:11

Дачникам придётся отвечать не только за сделки, но и за вид участка

С 1 сентября изменились правила для дачников: нельзя продавать строения без земли, вести бизнес на участке и оставлять огороды в запустении.

Читать полностью » Отказ от полива в сентябре ослабляет почки плодовых деревьев и кустарников вчера в 20:15

Осень кажется влажной, но растения всё ещё жаждут воды

Даже в дождливом сентябре растениям нужен полив. Почему дожди не заменяют влагозарядку и как сохранить будущий урожай — объясняем подробно.

Читать полностью » Агроном Анастасия Коврижных предупредила: пищевая сода разрушает почву и снижает урожайность культур вчера в 19:03

Сода обещает защиту, но крадёт плодородие: дачники сами превращают землю в мёртвую пустыню

Почему садоводам не стоит злоупотреблять пищевой содой на грядках? Рассказываем о последствиях, ошибках и безопасных альтернативах.

Читать полностью » Лаванда, розмарин и бессмертник легко размножаются черенками вчера в 19:02

Лаванда и розмарин легко размножаются — секрет в правильных черенках

Лаванда, розмарин и бессмертник легко размножаются черенками. Узнайте, как правильно укоренять растения и какие условия помогут добиться успеха.

Читать полностью » После томатов, перцев и баклажанов можно посадить салат, шпинат, редис и чеснок вчера в 18:16

После истощающих томатов урожай бывает слаще и крепче — если посадить эти культуры

Что посадить после сбора томатов, перцев и баклажанов? Рассказываем, как восстановить плодородие почвы и какие овощи лучше выбрать для осени.

Читать полностью » Блестящие предметы создают у птиц ощущение опасности — объяснила биолог Лиесса Боуэн вчера в 18:03

Пернатые обходят стороной дачи, где используют этот дешёвый трюк

Можно ли отпугнуть птиц без химии и дорогих устройств? Биологи предлагают дешёвое и безопасное решение, которое спасёт урожай.

Читать полностью » Зимний посев морозостойких цветов обеспечивает раннее и дружное цветение весной вчера в 17:16

Хотите весной сад мечты? Посейте эти цветы прямо под снег

Хотите, чтобы сад зацвёл как можно раньше? Расскажем, какие цветы можно посеять осенью, чтобы они пережили зиму и порадовали весной.

Читать полностью » Нельзя сажать перец в тени: растения вытягиваются и снижают урожай — агрономы вчера в 17:03

Хотели сладкий перец к салату, а получили огненную закуску: как соседство изменяет вкус

Перец требует особого подхода при посадке и уходе. Разбираем, как правильно подготовить грядку и избежать ошибок, чтобы собрать богатый урожай.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Райли Кио, внучка Элвиса Пресли, стала мамой во второй раз
Еда

Куриный рулет в бутылке с желатином застывает в холодильнике за 6 часов
Авто и мото

Автоэлектрик объяснил, зачем аккумулятор закрывают пластиковым кожухом
Питомцы

Причины страха у собак и методы коррекции: рекомендации кинологов
Еда

Элизабет Барбон: запекание в духовке делает сосиски сочными и полезнее жареных
Технологии

Sony делает ставку на производительность: PS6 получит до 40 ГБ памяти
Еда

Бухарский плов с говядиной в казане становится пряным благодаря специям
УрФО

Учёные: яблоки уральской селекции лежат почти год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet