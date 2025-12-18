Госдума раскрывает тайну: почему Турция не откажется от российских С-400

В России выразили сомнение относительно вероятности того, что Турция может вернуться к идее возврата российских комплексов С-400, заявленных ранее как "потенциальное решение" для улучшения отношений с США. Речь об этом идет в связи с недавними сообщениями о возможном переговорах между Турцией и Россией. В Госдуме считают, что это маловероятный сценарий. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Реакция Госдумы на планы Турции

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Турция вряд ли откажется от российских комплексов ПВО С-400, которые она приобрела в 2017 году. Он подчеркнул, что такие системы, по его мнению, являются лучшими в мире, и, следовательно, ни один мировой лидер не станет отказываться от них, если он в здравом уме.

"Мне, к примеру, не известен ни один случай, когда оружие такого рода, как комплексы С-400, возвращались обратно производителю", — отметил Журавлёв в интервью "Газете.Ru".

По его словам, несмотря на возможности транспортировки, подобное решение невозможно в силу условий контрактов и практических причин.

Журавлёв также обратил внимание на то, что заявления о том, что Турция может вернуться к возврату С-400, являются частью информационной кампании, проводимой с целью подчеркнуть важность американских истребителей F-35.

Причины переговоров о возврате

Как сообщает Bloomberg, Турция ведет переговоры с Россией о возможности вернуть комплексы С-400. Причиной этих обсуждений называют противодействие со стороны НАТО, что делает невозможным полное использование системы в рамках турецкой обороны. В то же время, Турция заинтересована в улучшении отношений с США и разрешении проблемы с закупкой американских истребителей F-35, поставки которых были заблокированы именно из-за приобретения турками российских комплексов ПВО.

Согласно информации издания, вопрос о возможном возврате С-400 обсуждался на недавней встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде. Однако, по мнению Журавлёва и других экспертов, такой шаг маловероятен, поскольку Турция получила от С-400 значительные стратегические преимущества, и отказ от системы мог бы серьезно ослабить её военный потенциал.