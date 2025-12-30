С 2026 года возврат госпошлины станет проще: не важно, как она была оплачена

С 1 января 2026 года россияне смогут подавать заявление о возврате излишне уплаченной госпошлины через портал "Госуслуги" независимо от того, каким способом была оплачена пошлина. Об этом в интервью РИА Новости рассказал юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Упрощение процесса возврата госпошлины

Как отметил Хаминский, до сих пор заявление о возврате излишне уплаченной пошлины можно было подать через "Госуслуги" только в случае, если пошлина была оплачена через этот же портал. С 1 января 2026 года процедура изменится, и граждане смогут воспользоваться этой услугой через портал в любой ситуации, независимо от метода оплаты госпошлины.

"С 1 января заявление о возврате излишне уплаченной пошлины разрешат подавать через "Госуслуги" в любых ситуациях, независимо от того, каким образом эта пошлина была оплачена", — заявил Александр Хаминский.

Эта новость станет удобной для граждан, так как процесс возврата пошлины значительно упростится, а теперь не придется беспокоиться, если оплата была осуществлена через другие каналы.