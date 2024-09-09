РЖД планирует возобновление пассажирского сообщения с КНР

"Российские железные дороги" (РЖД) рассматривают возможность восстановления пассажирских перевозок с Китаем. Об этом было объявлено на официальной странице компании в Telegram.

"Разрабатываются планы по возобновлению пассажирских перевозок с Китаем — это вызывает интерес у всех вовлеченных сторон, особенно у правительства Забайкальского края, учитывая перегруженность автомобильного пункта пропуска", — говорится в заявлении.

Кроме того, генеральный директор РЖД поручил совместно с Минтрансом России разработать предложения по увеличению объема вывоза контейнеров с Дальнего Востока.

"На стройплощадках Восточного полигона и других строительных проектах РЖД наблюдается стабильный прогресс выполнения работ, опережающий плановые показатели в 1,2 раза", — отметили в компании.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Российской Федерацией и Китаем было приостановлено в феврале 2020 года в связи с началом мировой пандемии коронавируса.

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