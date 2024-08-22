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РЖД требует компенсацию от Финляндии за использование поездов «Аллегро» для внутренних рейсов
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Финляндия использует поезда «Аллегро» для внутренних перевозок, РЖД требует компенсации

РЖД требует компенсацию от Финляндии за использование поездов «Аллегро» для внутренних рейсов

Финляндия приняла решение использовать поезда "Аллегро", которые ранее выполняли рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки, для внутренних перевозок. РЖД назвали действия финской стороны неправомерными.

Согласно информации от РЖД, сумма штрафа, требуемая с финского оператора VR Group за нарушение условий контракта, превышает 550 миллионов рублей. Российские судебные инстанции подтвердили неправомерность действий Финляндии и обязали её соблюдать заключённые соглашения. В РЖД отметили, что за невыполнение судебных решений предусмотрена штрафная сумма, которая на текущий момент составляет 552 миллиона рублей.

Высокоскоростные поезда "Аллегро" были произведены французской компанией Alstom и использовались совместным предприятием, созданным на равнозначных условиях между VR и РЖД. После остановки взаимодействия Alstom с Россией в марте 2022 года, поезда прекратили свои рейсы, что вызвало значительные убытки для VR.

Фото: commons. wikimedia.org/Ninaras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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