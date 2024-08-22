Финляндия использует поезда «Аллегро» для внутренних перевозок, РЖД требует компенсации

Финляндия приняла решение использовать поезда "Аллегро", которые ранее выполняли рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки, для внутренних перевозок. РЖД назвали действия финской стороны неправомерными.
Согласно информации от РЖД, сумма штрафа, требуемая с финского оператора VR Group за нарушение условий контракта, превышает 550 миллионов рублей. Российские судебные инстанции подтвердили неправомерность действий Финляндии и обязали её соблюдать заключённые соглашения. В РЖД отметили, что за невыполнение судебных решений предусмотрена штрафная сумма, которая на текущий момент составляет 552 миллиона рублей.
Высокоскоростные поезда "Аллегро" были произведены французской компанией Alstom и использовались совместным предприятием, созданным на равнозначных условиях между VR и РЖД. После остановки взаимодействия Alstom с Россией в марте 2022 года, поезда прекратили свои рейсы, что вызвало значительные убытки для VR.
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