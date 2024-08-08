Неожиданная правда о ржавчине на тормозах, о которой вам не говорили

Эксперт Тимашов объяснил, в каких случаях ржавчина на тормозах может быть опасна

Появление ржавчины на тормозных дисках автомобиля может указывать на неисправность, отметил директор по послепродажному обслуживанию автомобилей "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.

Он пояснил, что не всякая ржавчина является проблемой: если тормозные диски покрываются желто-красным налетом после дождя, при высокой влажности или после нескольких дней простоя, это считается нормой.

"Однако если при использовании автомобиля тормозные диски остаются ржавыми, это может означать неисправность тормозной системы или износ дисков. Если ржавчина присутствует на части тормозного диска, это снижает эффективность контакта между тормозной накладкой и поверхностью диска. В результате усилие на педаль тормоза может возрасти, как и длина тормозного пути и время остановки", — поясняет эксперт.

Тимашов подчеркивает, что исправная тормозная система должна самостоятельно очищать диски от ржавчины, которая появляется после дождя.

Чтобы избежать появления ржавчины, следует хранить автомобиль в сухом и хорошо вентилируемом месте. Регулярные поездки также способствуют самоочищению дисков. Кроме того, необходимо использовать только качественные запасные части для тормозной системы, резюмировал Тимашов.

Фото: commons.wikimedia.org/www.Pixel.la Free Stock Photos (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).