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Купе поезда
Купе поезда
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Главная / Туризм
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:36

Билет на поезд купили, а ехать передумали: возврат может стать заметно дороже

С повышением тарифа за отмену билета на поезд пассажиры будут более ответственно подходить к покупке проездного документа по железной дороге. Об этом изданию NewsInfo рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Ранее сообщалось, что в России планируют пересмотреть правила возврата билетов на поезда, чтобы снизить количество необоснованных отмен бронирований. Сейчас при сдаче билета пассажир теряет лишь 3 рубля 70 копеек, что провоцирует людей покупать проездные документы на несколько дат "про запас", создавая искусственный дефицит.

Подобные стратегии раннего планирования в условиях высокого спроса осложняют доступ к местам для других путешественников.

Янков отметил, что текущая ситуация является, в том числе, следствием нехватки провозных мощностей. Эксперт пояснил, что привычку бронировать билеты "на всякий случай" необходимо искоренить через корректировку финансовой политики компании.

"Я хочу подчеркнуть, первопричина дефицита — это отсутствие провозных мощностей и неправильное поведение людей. Сбор за возврат билета должен стимулировать людей покупать только те билеты, которые им нужны на самом деле", — отметил эксперт.

Специалист добавил, что текущий размер сбора был установлен в период пандемии и с тех пор практически не менялся. Между тем, тарифная политика перевозчиков нуждается в актуализации для создания равных условий с авиацией, где правила возврата значительно строже.

Стоит напомнить, что регуляторы часто обращают внимание на ценообразование в авиаперевозках, где изменение стоимости часто зависит от условий конкретного тарифа, как это происходит при жестких правилах регистрации на рейс. Общественник уверен, что привязка сбора к стоимости билета сделает конкуренцию между видами транспорта более логичной. При этом внедрение новых технологий идентификации на железной дороге станет еще одним шагом к упорядочиванию пассажиропотока.

"Я думаю, повысят, но повышение будет небольшим, плюс-минус десять процентов от стоимости билета. Многие же ездят на небольшие расстояния, покупают билеты за семьсот рублей, за тысячу. Примерно полторы тысячи стоит билет в сидячем вагоне", — пояснил Янков.

По мнению эксперта, даже незначительное увеличение сбора приучит пассажиров к ответственности при покупке мест, что может позитивно сказаться на доступности поездок по стране в пиковые периоды.

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Проверено экспертом: Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов, Эксперт по туризму Елена Кузнецова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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