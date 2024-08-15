Рынок продовольствия в России насыщен, и повышение цен на некоторые виды продукции связано с сезонным фактором или ростом затрат производителей, считают в Минсельхозе.

"Высокий уровень насыщения внутреннего рынка, реализация мер государственной поддержки и регулирования в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной ситуации и позволят избежать резких скачков цен", - говорится в сообщении ведомства.

Минсельхоз отмечает, что за январь-июнь выпуск продуктов увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно выросло производство мясной и молочной продукции, растительного масла, макаронных изделий, круп, муки, сахара и других товаров. Существенная динамика наблюдается в кондитерской промышленности: производство шоколада и какаосодержащих продуктов увеличилось на 13,4%, сахаристых изделий - на 15,9%.

"Благодаря росту объемов производства динамика цен на продовольственном рынке по большинству товаров не превышает темпов общей инфляции, - сообщает Минсельхоз. - Повышение стоимости по отдельным видам носит сезонный характер или обусловлено такими объективными факторами, как удорожание логистики, заработных плат, кредитных ресурсов и других составляющих себестоимости".

"При этом российские производители, являясь социально ответственным бизнесом, не транслируют увеличение себестоимости в отпускные цены в полном объеме и сдерживают рост за счет собственной рентабельности", - подчеркивается в сообщении.

Как заявил журналистам зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, корректировка цен производителями может быть связана исключительно с объективными рыночными факторами.

По его словам, в этом году, несмотря на то, что многие компоненты себестоимости подорожали на десятки процентов, отпускные цены на продукты изменились на единицы процентов, что необходимо для поддержания рентабельности. "Ни о каком необоснованном росте сегодня речь не идет. Наблюдается значительное увеличение себестоимости, вызванное удорожанием логистики, упаковки, рабочей силы и других материально-технических ресурсов", - подчеркнул он.

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