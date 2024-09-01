Рынок краткосрочной аренды 2024: рост доли новостроек и влияние льготного кредитования

Инвесторы в новые квартиры значительно увеличили количество объектов, сдаваемых в краткосрочную аренду. Рынок краткосрочной аренды пополнился благодаря покупателям, воспользовавшимся программами льготного кредитования.

По данным аналитиков ЦИАН, в августе 2024 года новостройки (дома, построенные после 2015 года) составили 35% от общего предложения на рынке посуточной аренды в миллионниках. За три года этот показатель увеличился на 14 процентных пунктов. Общее количество объектов для краткосрочной аренды в этих 16 городах выросло с 14 тыс. до приблизительно 100 тыс. В исследовании подчеркивается, что каждая третья квартира на рынке посуточной аренды — это жилье, построенное с 2015 года.

Эксперт ЦИАН, Елена Лапшина, отмечает, что в последние два года рост был обусловлен выходом инвесторов, купивших квартиры во время льготной ипотеки, чтобы сдавать их в аренду. Краснодар стал лидером по доле таких квартир — 75%, тогда как Москва единственный город, где зафиксировано снижение этого показателя.

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