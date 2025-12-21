Рынок жилья затаил дыхание: одно решение может вернуть покупателей в Краснодарский край

Оживление спроса на жильё в Краснодарском крае напрямую зависит от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и реакции банков на решения регулятора. Снижение ключевой ставки уже создаёт предпосылки для выхода на рынок покупателей, которые ранее заняли выжидательную позицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий представителя девелоперского сообщества.

Ожидания от снижения ключевой ставки

Коммерческий директор федерального девелопера инвестиционно-строительного холдинга AVA Тамара Коломийцева считает, что заметное оживление покупательского интереса в регионе начнётся после снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16%. В первую очередь активизируются те покупатели, которые уже планировали приобретение недвижимости, но откладывали решение в ожидании более выгодных условий.

19 декабря Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16%. По словам эксперта, теперь потенциальные покупатели будут внимательно отслеживать, как банки скорректируют условия по рыночной ипотеке, и сравнивать предложения кредитных организаций.

"Как и при прошлых понижениях ключевой ставки, мы ожидаем некоторое оживление спроса — прежде всего, со стороны покупателей, которые в целом уже были готовы к покупке недвижимости в ближайшей перспективе, но ожидали ещё одного этапа улучшения условий", — отметила коммерческий директор холдинга AVA Тамара Коломийцева.

Ограниченный эффект и перспективы 2026 года

При этом эксперт подчёркивает, что текущее снижение ставки нельзя назвать существенным для рынка недвижимости в целом. По её оценке, уменьшение на 50 базисных пунктов само по себе не станет мощным стимулом, однако указывает на продолжение последовательного смягчения денежно-кредитной политики, в том числе в начале 2026 года.

Коломийцева считает, что действительно ощутимый рост спроса возможен при ключевой ставке на уровне 12-13%. Именно такой показатель, по её прогнозу, станет сигналом к покупке недвижимости для широкой аудитории, а не только для тех, кто уже давно находился в активном поиске жилья.

Реакция рынка в 2025 году

Рынок жилья Краснодарского края уже реагировал на снижение ставки в течение 2025 года. Заметное оживление спроса, по словам эксперта, началось после того, как ставка опустилась ниже 18%. Несмотря на то что ипотечные кредиты оставались дорогими для большинства покупателей, часть населения начала реализовывать отложенный спрос.

Дополнительным фактором стала общая позитивная динамика в регионе. По разным оценкам, рост спроса на недвижимость, в том числе на фоне открытия аэропортов Краснодара и Геленджика, составил 10-15%, добавила Коломийцева.

Ипотека и объёмы продаж

С июня в Краснодарском крае планомерно росло количество сделок с привлечением ипотечных средств, включая льготные программы. Доля ипотечных продаж в структуре сделок стабильно превышала 88%, что соответствует показателям начала 2024 года.

Тенденция сохранилась и осенью. Согласно аналитике Объединённого кредитного бюро, в октябре в регионе было выдано 3,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 18,6 млрд рублей. Это на 14% больше по количеству и на 17% — по объёму, чем в сентябре того же года.

Строительный потенциал региона

Краснодарский край остаётся одним из лидеров строительного рынка страны. Регион занимает второе место в России и первое в Южном федеральном округе по объёмам ввода жилья. В 2024 году на край пришлось 3,3% от общего объёма строительных работ в стране.

Объём выполненных работ достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем годом ранее. Всего за год в регионе было введено в эксплуатацию 32 704 здания, что подтверждает его статус одного из ключевых центров жилищного строительства.