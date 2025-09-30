От охранников до топ-менеджеров: как рынок труда меняет правила игры для соискателей 50+

Возрастные специалисты востребованы как в промышленности и нефтянке, так и в других сферах, включая логистику и строительство. Об этом в беседе с NewsInfo рассказали президент Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров и заместитель генерального директора по персоналу АО "Авиафарм" Ольга Степанова.

Степанова уверена, что вопреки стереотипам возраст не является помехой для продолжения успешной карьеры. По ее словам, особым спросом профессионалы старше 50 лет пользуются именно на производстве.

"Поскольку наблюдается колоссальная нехватка кадров для промышленности, специалисты 50+ являются носителями огромного опыта. Получается, что зачастую выбор у работодателя состоит в приёме на инженерно-технические вакансии либо выпускников ВУЗов, которые на входе предъявляют высокие требования к уровню дохода, либо специалистов после пятидесяти", — отмечает она.

С ней согласен и Валинуров, который отметил, что профессионалы в возрасте востребованы не только в промышленности.

"Промышленность, нефтянка, банковский сектор. Это уже руководители с большей вероятностью — начальники отделов, логистика, всё, что связано с производством, стройка вполне. Сейчас работодатели перестали на возраст делать серьезный акцент, как несколько лет назад, важнее опыт и компетенции. Я бы сказал, что единственное, где могут быть ограничения, это IT-сектор", — подчеркнул Валинуров.

С другой стороны, отметил эксперт, люди старше 50-55 лет требуются и на более низких позициях.