Рынок труда проходит через трансформацию: что ждёт соискателей и работодателей в 2026 году

Рынок труда в России в 2025 году продолжает адаптироваться, несмотря на постепенное снижение темпов найма. Как показывает исследование сервиса Авито Работа за 11 месяцев текущего года, активность соискателей увеличилась на 16%, при этом уровень безработицы остаётся низким — на уровне 2,2%. В то же время, востребованность специалистов в отдельных отраслях остаётся высокой, особенно в промышленности.

Ситуация на рынке труда

Согласно данным Росстата, численность трудоспособного населения России составляет 74,8 млн человек, из которых значительная часть работает в сфере физического труда. Однако нехватка квалифицированных специалистов, в частности в промышленности, остаётся одной из главных проблем рынка труда.

Примерно 800 тысяч человек не хватает для выполнения ключевых производственных задач, таких как работа операторами производственных установок, машинистами и водителями.

Профессиональная мобильность и тренды на рынке

В условиях дефицита кадров наблюдается рост интереса соискателей к смежным профессиям. В ответ на вызовы рынка, люди начинают проявлять гибкость в выборе вакансий и переключаться на близкие специальности. Например, 67% кандидатов на должность машиниста искали работу и в других смежных областях, а 42% соискателей на должность фрезеровщика откликались на вакансии операторов станков.

Основными мотивациями для смены профессии являются повышение зарплаты (36%), улучшение условий труда (30%) и желание личностного роста (30%). Однако процесс перехода на новую должность осложняется страхом перед нестабильностью (23%), нехваткой времени на получение дополнительного образования (17%) и неопределённостью в выборе профессии (16%).

Зарплаты и ожидания соискателей

Согласно исследованию, в 2025 году зарплаты выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом, что меньше, чем в 2024 году (22%). В то же время ожидания соискателей снизились с 24% до 14%, что привело к минимизации разрыва между реальной и ожидаемой заработной платой — всего на 1 000 рублей.

Рынок труда в России переживает стадию охлаждения после "перегрева" в 2023–2024 годах. Компании по-прежнему расширяют штаты, но делают это более избирательно и осторожно. Спрос на сотрудников постепенно снижается, и рынок входит в более осознанную стадию развития.

Тренды вакансий

В 2025 году наблюдается рост вакансий с гибким графиком, а также предложений, не требующих опыта работы. Особенно это касается позиций для студентов, соискателей старше 45 лет и пенсионеров.

"Работодателям важно учитывать этот тренд и говорить о готовности рассматривать специалистов со смежным опытом и предлагать обучение", — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работа.

Работодатели становятся более открытыми для работы с широкой аудиторией и предлагают обучение сотрудникам, что способствует более активному вовлечению новых работников.