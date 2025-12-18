Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мосбиржа
Мосбиржа
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:38

Рынок проснулся в хорошем настроении: индекс Мосбиржи осторожно пошёл вверх

Утренние торги на Мосбирже начались ростом индекса до 2 767 пунктов — ТАСС

Утренние торги на Московской бирже начались с умеренного роста основных индикаторов, что отразило сдержанно позитивный настрой участников рынка. Индекс продемонстрировал движение вверх уже в первые минуты после открытия сессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Динамика индекса на старте торгов

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом IMOEX2 на открытии утренней торговой сессии вырос на 0,28% и достиг отметки 2 767,43 пункта по состоянию на 07:00 мск. Рост был зафиксирован сразу после начала торгов, что указывает на наличие спроса со стороны инвесторов.

Уже через десять минут индекс ускорил повышение. К 07:10 мск IMOEX2 находился на уровне 2 768,98 пункта, прибавляя 0,34%. Таким образом, позитивная динамика усилилась в ходе первых минут торговой сессии.

Возобновление утренних торгов

Утренние торги на фондовом и срочном рынках Московской биржи были возобновлены 27 января. Возвращение этого формата расширило торговые возможности для участников рынка и позволило реагировать на изменения внешнего фона до начала основной дневной сессии.

Запуск утренней сессии стал важным элементом организации торгового процесса, обеспечив дополнительную ликвидность и более гибкий режим работы для инвесторов и трейдеров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отсутствие в квартире пять дней дает право на перерасчет ЖКУ — Якубовский вчера в 9:54
Забудьте про отопление, но не про воду: за какие услуги вам сделают перерасчёт, а за какие — нет

Новогодняя поездка может сократить платежи за ЖКУ: при отсутствии более пяти дней россияне вправе потребовать перерасчёт и вернуть часть денег.

Читать полностью » Банки и страховые компании начали массовые увольнения — Митрофанова вчера в 9:47
Не учитель и не врач: кого точно не тронут сокращения, а кому уже готовят письмо об увольнении

В России сокращения в первую очередь затрагивают офисных сотрудников — сильнее всего в банках, страховании и услугах, тогда как в медицине и образовании кадров не хватает.

Читать полностью » Пенсии в России проиндексируют на 7.6% с января 2026 года — RT вчера в 9:41
Не страховой стаж? Не беда: почему в 2026 году вырастут и эти пенсии — объясняем на пальцах

С 1 января 2026 года вырастут страховые и социальные пенсии: названы проценты индексации, средние суммы и условия доплаты до прожиточного минимума.

Читать полностью » Фьючерс на серебро обновил исторический максимум, достигнув $66,360 за унцию — данные Comex вчера в 9:39
Серебро переписало историю: цена обновила рекорд, которого рынок ещё не видел

Серебро обновило исторический максимум на Comex, превысив $66 за унцию. Рекордный рост вписывается в более широкий тренд на рынке драгметаллов.

Читать полностью » ФНС усилит контроль за самозанятыми с 2026 года — Шедько вчера в 9:37
Трудовой договор или обман? Как ФНС будет ловить компании на переводе штата в самозанятые

В 2026 году налоговый контроль за самозанятыми и ИП усилится: ФНС будет активнее искать подмену трудовых отношений, хотя ставки НПД не меняются.

Читать полностью » 13-й зарплаты нет в Трудовом кодексе РФ — юрист Шабронова вчера в 9:25
13-я зарплата — это лотерея, а не обязанность: вот как понять, достанется ли она вам

"13-я зарплата" не прописана в ТК РФ и чаще является годовой премией: кому она положена и почему всё решают договоры, акты и показатели.

Читать полностью » Лимит доходов для УСН снизят до 20 млн рублей в 2026 году — Русяев вчера в 9:19
Маленькому бизнесу готовят ловушку: лимиты УСН резко снижаются, и многие останутся за бортом

С 1 января 2026 года меняются НДФЛ, НДС и условия спецрежимов: новые льготы для семей, отдельная ставка для иноагентов и жёстче лимиты по УСН.

Читать полностью » Крепкий рубль стал риском для инфляции — экономист Заверский вчера в 9:04
Рубль сыграл против нас: почему крепкая валюта теперь мешает экономике, а не помогает

Экономист объяснил, почему цель 4% инфляции в 2026 году может не сработать: налоги, тарифы и "слишком крепкий" рубль меняют баланс.

Читать полностью »

Новости
Экономика
ИНН станет обязательным для переводов с карты между физлицами — Луговой
Общество
Пенсионные накопления можно получить единоразово в 2026 году — РИАН
Общество
ЛДПР предложила ограничить платежи за ЖКХ 10% от дохода семьи — Слуцкий
Общество
Акцизы на сигареты вырастут с 2026 года — эксперт Федотов
Общество
Минздрав добавит новые лекарства в ОМС с 2026 года — Борисова
Мир
Переговоры ЕС о финансировании Киева из активов РФ зашли в тупик — Politico
Происшествия
В Иркутской области микроавтобус с рабочими врезался в автобетоносмеситель — ТАСС
Общество
Выход на пенсию через 10 лет повышает её размер более чем в два раза — Бессараб
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet