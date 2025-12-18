Рынок проснулся в хорошем настроении: индекс Мосбиржи осторожно пошёл вверх

Утренние торги на Московской бирже начались с умеренного роста основных индикаторов, что отразило сдержанно позитивный настрой участников рынка. Индекс продемонстрировал движение вверх уже в первые минуты после открытия сессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Динамика индекса на старте торгов

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом IMOEX2 на открытии утренней торговой сессии вырос на 0,28% и достиг отметки 2 767,43 пункта по состоянию на 07:00 мск. Рост был зафиксирован сразу после начала торгов, что указывает на наличие спроса со стороны инвесторов.

Уже через десять минут индекс ускорил повышение. К 07:10 мск IMOEX2 находился на уровне 2 768,98 пункта, прибавляя 0,34%. Таким образом, позитивная динамика усилилась в ходе первых минут торговой сессии.

Возобновление утренних торгов

Утренние торги на фондовом и срочном рынках Московской биржи были возобновлены 27 января. Возвращение этого формата расширило торговые возможности для участников рынка и позволило реагировать на изменения внешнего фона до начала основной дневной сессии.

Запуск утренней сессии стал важным элементом организации торгового процесса, обеспечив дополнительную ликвидность и более гибкий режим работы для инвесторов и трейдеров.