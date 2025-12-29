Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Покупка номера в отеле
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:41

Рынок привык к свободе — её могут ограничить: сделки с недвижимостью берут в рамки

Крашенинников заявил о сборе рабочей группы по сделкам с жильём после праздников — ТАСС

Вопрос регулирования сделок с недвижимостью вновь выходит на повестку в Госдуме. После новогодних праздников может собраться специальная рабочая группа, которая займётся подготовкой предложений в этой сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Рабочая группа может собраться после праздников

О планах обсудить изменения в регулировании сделок с жильём рассказал Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. По его словам, предварительная подготовка уже ведётся, а сама рабочая группа может начать работу в ближайшее время после Нового года.

"Я думаю, после Нового года соберем рабочую группу с тем, чтобы уже что-то предусмотреть. Предварительные беседы мы уже провели", — сказал Крашенинников.

Диалог с профессиональным сообществом

Депутат отметил, что обсуждение возможных изменений не ограничивается рамками парламента. В диалог уже вовлечены представители риелторского сообщества, нотариусы, юристы, а также сотрудники Росреестра. Такой формат, по его словам, необходим для выработки взвешенных решений.

Крашенинников подчеркнул, что при работе над инициативами важно избегать спешки. Он считает неправильным принимать решения в ускоренном режиме без всестороннего обсуждения, как это иногда происходило ранее.

"Я считаю, что гнать в течение месяца, как у нас часто бывает, быстро давайте все примем, это неправильно. Нужно все обсуждать", — добавил парламентарий.

Возможные изменения в регулировании сделок

Ранее председатель комитета уже представил собственные предложения по совершенствованию законодательства в сфере недвижимости. Среди них — принятие отдельного закона о риелторской деятельности, а также введение обязательного нотариального оформления сделок с жильём.

Ожидается, что именно эти и другие инициативы станут предметом обсуждения рабочей группы, которая должна определить дальнейшие шаги по реформированию правил на рынке недвижимости.

