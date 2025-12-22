Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:57

Рынок новостроек дал трещину: спрос падает, а рост держится лишь в нескольких миллионниках

Продажи новостроек в России снизились на 4,2% за 2025 год — Движение.ру

Начало 2025 года оказалось для рынка новостроек заметно сложнее, чем предыдущий период: спрос снизился почти повсеместно, а рост продаж зафиксирован лишь в единичных крупных городах. Об этом сообщает аналитический центр "Движение.ру".

Где продажи все-таки выросли

По данным аналитиков, с января по ноябрь 2025 года девелоперы в России реализовали почти 500 тыс. квартир в строящихся домах. Это на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано около 522 тыс. объектов. При этом лишь в шести городах-миллионниках продажи превысили показатели 2024 года.

Самый заметный рост зафиксирован в Нижнем Новгороде. Здесь объем продаж увеличился с 4,65 тыс. до 6,26 тыс. квартир, что соответствует росту на 34,6%. Положительная динамика отмечена и в Омске, где продажи выросли на 16,1%. Также увеличение числа сделок аналитики зафиксировали в Ростове-на-Дону, Перми, Казани и Москве.

Где рынок просел сильнее всего

На противоположной стороне рейтинга оказался Красноярск, где продажи новостроек сократились наиболее существенно — с 6,4 тыс. до 4,8 тыс. квартир, что составляет падение на 25%. Серьезное снижение также зафиксировано в Краснодаре (-22,7%) и Челябинске (-19,1%).

Эксперты отмечают, что подобная динамика отражает общую осторожность покупателей на фоне изменения условий кредитования и роста стоимости заемных средств. В ряде регионов спрос оказался особенно чувствителен к этим факторам.

Что нужно для выхода на прошлогодний уровень

Аналитики "Движение.ру" подсчитали, что для достижения итоговых показателей 2024 года застройщикам необходимо реализовать еще около 71 тыс. квартир до конца года. По оценке экспертов, эта задача остается выполнимой — при сохранении текущих темпов продаж и с учетом корректировки условий льготной семейной ипотеки, которая может поддержать спрос на первичном рынке.

Таким образом, 2025 год для рынка новостроек складывается неоднозначно: общее снижение продаж сочетается с локальными точками роста, которые формируют общую картину отрасли.

