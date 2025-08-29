Рыбная отрасль Ямала получит системную поддержку по аналогии с оленеводством

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приступили к разработке комплексных мер государственной поддержки рыбной отрасли, основанных на предложениях местных рыбаков и предпринимателей. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО, это стало результатом масштабной работы специальной группы, которая в течение лета провела 22 встречи в семи муниципалитетах региона.

Инициатива создания рабочей группы поступила от губернатора Дмитрия Артюхова, который в мартовском послании поручил детально изучить проблемы рыбопромысловых предприятий и общин. Под руководством председателя окружного парламента Сергея Ямкина члены группы посетили места традиционного промысла, где лично пообщались с более чем 250 рыбаками и провели анонимный опрос.

Исследование позволило составить социальный портрет типичного ямальского рыбака — это представитель коренных малочисленных народов Севера в возрасте 45 лет и старше, ведущий традиционный образ жизни и воспитывающий многодетную семью. К ключевым проблемам отрасли рыбаки отнесли низкие закупочные цены на рыбу, неконкурентоспособный уровень заработной платы, устаревший флот и сложности с обеспечением ГСМ и материалами.

Особое внимание было уделено вопросам распределения квот на традиционное рыболовство. Рыбаки внесли 872 предложения, половина из которых содержала конкретные решения существующих проблем. На основе этих предложений рабочая группа разработала комплекс мер, включающий корректировку правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, в частности пересмотр сроков запрета и разрешенных орудий лова.

Как подчеркнул Сергей Ямкин, рыбодобыча рассматривается не только с экономической точки зрения, но и как неотъемлемая часть культуры и традиционного образа жизни коренных народов Севера. Губернатор Дмитрий Артюхов поручил профильным ведомствам разработать системные меры поддержки отрасли по аналогии с принятыми ранее решениями для оленеводства, чтобы обеспечить устойчивое развитие рыбопромыслового комплекса Ямала.