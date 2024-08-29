В МИД РФ прокомментировали слова Трампа о третьей мировой войне

Российская Федерация (РФ) сильно озабочена эскалационным курсом Соединенных Штатов и призывает Вашингтон проявить большую ответственность к сложившейся ситуации. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Он считает, что эскалационный курс США чреват непредсказуемыми последствиями.
"Мы действительно испытываем глубокую озабоченность безостановочным эскалационным курсом США, которые имеют все меньше внутренних сдерживающих моментов", — заявил российский дипломат.
Кроме того, он добавил, что несмотря на заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа, США в последние годы, в том числе при президентстве Трампа, не мало сделали для того, чтобы пошатнуть систему международной безопасности.
Фото: commons.wikimedia.org/Rakoon
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