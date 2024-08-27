Ученые предупреждают: загрязнение водоемов лекарственными препаратами может поставить под угрозу выживание рыб

Исследование австралийских ученых, опубликованное в журнале Animal Ecology, показало, что фармацевтическое загрязнение водоемов может поставить под угрозу жизнь рыб.
Так как потребление фармацевтических препаратов в мире возросло и теперь вместе со сточными водами в водоемы попадают и остатки этих препаратов, ученые решили понять степень их воздействия на экосистемы и дикую природу.
В частности, исследователи решили изучить влияние на рыб флуоксетина, антидепрессанта, известного также как Прозак, поскольку он «довольно вездесущ».
На протяжении пяти лет ученые наблюдали за рыбками гуппи в аквариумах, в которые добавляли разную концентрацию флуоксетина. В рамках исследования специалисты изучали воздействие антидепрессанта на несколько поколений самцов гуппи. В частности, анализировалось их поведение, репродуктивное и физическое здоровье в целом.
Как оказалось, в аквариумах с низким содержанием флуоксетина у самцов гуппи увеличилась длина гоноподия (репродуктивного органа), но снизилась скорость сперматозоидов и ухудшилась реакция, что может повлиять на способность гуппи реагировать на изменения в дикой природе,
Участник исследования, доктор Минна Сааристо, считает, низкие концентрация антидепрессанта вызвала более выраженный эффект в связи с тем, что лекарства разрабатываются так, чтобы действовать в низких дозах.
Для предотвращения распространения лекарственных препаратов в водоемах следует возвращать ненужные и просроченные лекарства в аптеку, добавила Сааристо.
Фото: commons.wikimedia.org/Andrew Sheedy (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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