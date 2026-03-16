Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рязань, природа
© Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Главная / Центральный федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 15:37

Воздух стал тяжелым: приборы в Рязани зафиксировали опасные выбросы в крупных спальных районах

Министерство природопользования Рязанской области зафиксировало четыре случая серьезного загрязнения атмосферного воздуха в областном центре в течение одной недели марта. Мониторинговые станции зафиксировали избыточную концентрацию диоксида серы и оксида азота в густонаселенных микрорайонах города. Максимальное отклонение от санитарных норм достигло уровня 2,42 ПДКмр, что свидетельствует о существенной техногенной нагрузке. Ведомство уже подготовило и разослало отчетные материалы в контролирующие органы и прокуратуру для принятия мер реагирования.

Серный газ в Дашково-Песочне

Основной удар по качеству атмосферы пришелся на район Дашково-Песочня, где стационарный пост наблюдения дважды за неделю подавал тревожные сигналы. Диоксид серы, известный своим резким запахом и негативным влиянием на слизистые оболочки человека, стал главным загрязнителем в этой части города. Первое нарушение зафиксировали в понедельник, 11 марта, когда приборы показали превышение нормы в 1,37 раза.

Ситуация значительно ухудшилась к четвергу, 14 марта, когда концентрация того же вещества резко выросла до 2,42 ПДКмр. Это почти в два с половиной раза выше максимального разового показателя, который считается безопасным для здоровья жителей. Такие скачки обычно указывают на залповые выбросы промышленных предприятий или специфические метеоусловия, препятствующие рассеиванию примесей.

Диоксид серы является типичным продуктом сгорания ископаемого топлива и специфических химических процессов. В условиях плотной городской застройки его избыток создает эффект тяжелого воздуха, который особенно остро ощущают люди с хроническими заболеваниями органов дыхания. Стационарные датчики продолжают работу в круглосуточном режиме для отслеживания динамики загрязнения.

Азотные выбросы в Канищеве

Параллельно с проблемами в Песочне, неблагоприятная экологическая обстановка сложилась в другом крупном районе Рязани — Канищеве. Здесь специалисты лаборатории выявили высокую концентрацию оксида азота, который часто попадает в воздух в результате работы двигателей внутреннего сгорания и ТЭЦ. Первое превышение было зарегистрировано 14 марта и составило 1,57 ПДКмр.

На следующий день, 15 марта, ситуация в Канищеве не нормализовалась, а уровень загрязнения продолжил расти. Повторный замер выявил концентрацию оксида азота на отметке 2,28 ПДКмр, что подтвердило системный характер проблемы. Это вещество при вдыхании способно вызывать раздражение легких и при определенных условиях участвовать в образовании токсичного фотохимического смога.

Рост концентрации соединений азота именно в эти даты требует детального анализа графиков работы местных промышленных зон и транспортных потоков. Биохимия воздействия таких концентраций на организм человека изучена достаточно подробно, чтобы профильные службы классифицировали данные инциденты как серьезное нарушение экологического баланса. Жители микрорайона неоднократно жаловались на посторонние запахи, что коррелирует с данными приборов.

Реакция надзорных ведомств

Министерство природопользования не ограничилось простой фиксацией фактов и оперативно передало все протоколы замеров в силовые и контролирующие структуры. Ключевым адресатом стала Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура, которая должна дать правовую оценку действиям возможных виновников загрязнения. Системность нарушений дает основания для проведения внеплановых проверок на производственных площадках.

Помимо прокуратуры, результаты мониторинга изучат в Приокском межрегиональном управлении Росприроднадзора и в региональном управлении Роспотребнадзора. Эти ведомства обладают полномочиями по наложению штрафных санкций и предписаний об устранении причин избыточных выбросов. Также официальные письма направлены в городскую администрацию для информирования руководства муниципалитета об экологической обстановке.

Специалисты подчеркивают, что публикация таких данных в открытом доступе является частью политики прозрачности регионального министерства. Информация о превышениях ПДК служит основанием для формирования доказательной базы в случае судебных разбирательств с предприятиями-загрязнителями. Мониторинг качества воздуха в Рязани остается в приоритетной повестке профильных ведомств из-за высокой концентрации индустриальных объектов.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.
Редактор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet