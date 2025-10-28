Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Райан Гослинг
Райан Гослинг
© commons.wikimedia.org by Raffi Asdourian is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:54

Тишина дороже славы: как Гослинг и Мендес построили семейный рай вдали от Голливуда

Райан Гослинг поселился в районе Хэмпстед в Лондоне вместе с Евой Мендес и детьми

Райан Гослинг и Ева Мендес — одна из тех голливудских пар, которые предпочитают тишину и уют блеску красных дорожек. Их история началась на съёмках фильма "Место под соснами" и с тех пор превратилась в пример того, как можно сохранить личное счастье вдали от камер. Сегодня пара живёт в Великобритании и растит двух дочерей — Эсмеральду и Амаду.

Новая жизнь в Лондоне

После многих лет, проведённых в Калифорнии, Гослинг и Мендес решили сменить обстановку. Поводом стал новый проект Райана — фильм "Звёздный истребитель", съёмки которого проходят в Великобритании. Семья поселилась в районе Хэмпстед — одном из самых престижных уголков Лондона, где старинные особняки соседствуют с уютными парками и кафе. Этот район давно облюбовали звёзды: здесь живут Джуд Лоу, Эмма Томпсон, Гарри Стайлс и Рики Джервейс.

Средняя стоимость домов здесь превышает два миллиона долларов, а квартиры стоят около 1,3 миллиона. Но для семьи с двумя детьми важнее не статус, а спокойствие. Район славится безопасностью, зелёными улицами и хорошими школами — идеальными условиями для детей пары.

Дни без папарацци

Гослинг и Мендес избегают публичности. Они почти не появляются на премьерах вместе и не публикуют семейные фото. Даже место проживания стало известно случайно — один из местных рестораторов поделился впечатлением от неожиданного визита звезды.

"Их теплота, доброта и восхищение нашей персидской кухней сделали этот вечер незабываемым", — написал владелец ресторана Hana в Западном Хэмпстеде.

Баланс между карьерой и семьёй

Райан Гослинг сегодня один из самых востребованных актёров Голливуда. После успеха "Барби" он получил предложение от студии Disney сыграть в новом фильме во вселенной "Звёздных войн". Именно ради этого проекта семья и перебралась в Англию.

Ева Мендес же почти полностью посвятила себя детям и дому. Она не снимается с 2014 года, но активно развивает собственный бренд одежды и косметики, работая из дома. По признанию актрисы, её счастье — видеть, как растут дочери, а не проводить время на съёмочной площадке.

Таблица сравнения: жизнь в Лос-Анджелесе и Лондоне

Параметр Лос-Анджелес Лондон
Климат Тёплый и солнечный Умеренный, дождливый
Папарацци Повсюду Менее навязчивы
Уровень безопасности Средний Высокий
Среда для детей Звёздная, шумная Спокойная, культурная
Стиль жизни Голливудский блеск Семейный уют

Советы шаг за шагом: как сохранить личное пространство

  1. Не делиться личными моментами в соцсетях.

  2. Выбирать место жительства, где приватность уважают.

  3. Строить график работы вокруг семьи, а не наоборот.

  4. Поддерживать связь с детьми даже во время командировок.

  5. Беречь отношения от публичного давления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: открывать личную жизнь публике.
Последствие: потеря приватности, давление СМИ.
Альтернатива: контролировать, какую информацию можно делиться, а какую нет.

Ошибка: работать без отдыха.
Последствие: эмоциональное выгорание.
Альтернатива: планировать проекты с учётом семейных приоритетов.

Ошибка: пренебрегать бытовыми мелочами.
Последствие: конфликты и отчуждение.
Альтернатива: делить обязанности и уделять внимание каждому члену семьи.

А что если семья останется в Англии?

Пока Гослинг не сообщил, надолго ли они обосновались в Хэмпстеде. Возможно, всё зависит от успеха нового фильма и будущих проектов. Но Лондон, по словам друзей актёра, стал для него настоящим убежищем. Если Голливуд — место, где строят карьеру, то Британия — место, где строят жизнь.

Плюсы и минусы жизни в Великобритании

Плюсы Минусы
Спокойная атмосфера Пасмурная погода
Качественное образование Высокие цены на жильё
Доброжелательные соседи Долгая адаптация к местной культуре
Культура и музеи Расстояние от США и друзей
Природа и парки Меньше киноплощадок

FAQ

Как долго Гослинг и Мендес вместе?
Они познакомились в 2011 году и с тех пор не расставались.

Есть ли у пары дети?
Да, у них две дочери: Эсмеральда (род. 2014) и Амадa (род. 2016).

Почему Ева перестала сниматься в кино?
Она решила сосредоточиться на семье и бизнесе, оставив актёрскую карьеру ради материнства.

Останутся ли они в Англии навсегда?
Это пока неизвестно. Возможно, они вернутся в США после завершения съёмок.

Мифы и правда о паре

Миф: Гослинг и Мендес расстались.
Правда: они просто редко появляются вместе публично.

Миф: Ева ревнует к партнёршам Райана по съёмкам.
Правда: она не смотрит его фильмы, чтобы не смешивать работу и личную жизнь.

Миф: Райан живёт отдельно во время съёмок.
Правда: семья всегда рядом, даже когда он работает в другой стране.

Исторический контекст

Переезд звёздных семей в Великобританию стал новой тенденцией. Меган Маркл и принц Гарри выбрали жизнь в США, а Гослинг с Мендес — обратный путь: от Голливуда к британской тишине.

