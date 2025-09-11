Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автодом
Автодом
© commons.wikimedia.org by dave_7 from Lethbridge, Canada is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:04

Как не потратить на автодоме столько же, сколько на самолёте

Экономия в путешествиях на автодоме связана с контролем топлива и парковок

Автодом часто представляется экономичной альтернативой отелям и перелётам. Но на деле без планирования расходы на бензин и парковки могут превысить ожидания. Чтобы не выйти в сумму, сопоставимую с авиапутешествием, стоит заранее продумать, как сократить траты.

Контроль топлива

Автодомы потребляют много бензина, особенно на длинных маршрутах. Экономить можно, выбирая спокойный стиль вождения и избегая резких ускорений. Опытные путешественники также советуют планировать маршрут так, чтобы меньше возвращаться назад и не накручивать лишние километры.

Оптимизация маршрута

Лучше объединять несколько достопримечательностей в одном регионе, чем ехать через всю страну. Короткие участки дороги снижают расход топлива и позволяют тратить меньше времени на переезды.

Выбор стоянок

Стоянки в кемпингах и RV-парках могут быть дорогими. Альтернатива — бесплатные или льготные площадки при супермаркетах, национальных лесах или на общественных территориях. Существуют карты и приложения, которые помогают находить такие места.

Сезонные скидки

В низкий сезон цены на парковки и кемпинги ниже. Если есть возможность поехать весной или осенью, это позволит существенно сэкономить.

Домашняя кухня

Одно из преимуществ RV — возможность готовить еду самостоятельно. Отказ от ресторанов и кафе в пользу домашней кухни помогает снизить бюджет в разы.

Бюджет и дисциплина

Путешествие на автодоме требует расчёта бюджета: расходы на аренду, бензин, парковки, питание и входные билеты. Чем чётче план, тем меньше неожиданных трат.

Итог

Автодом может быть как выгодным вариантом, так и дорогим удовольствием. Всё зависит от того, насколько грамотно организован маршрут. Планирование, экономия топлива и поиск недорогих стоянок позволяют сделать поездку действительно доступной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Поправки к закону о туризме обяжут туроператоров проверять гостиницы и экскурсоводов по госреестрам вчера в 20:16

Только через реестр: как изменятся требования к отелям и гидам

Минэкономразвития предлагает обязать туроператоров работать только с отелями и гидами из госреестров. Эксперты спорят: упростит это рынок или создаст новые проблемы?

Читать полностью » вчера в 19:49

Траты на отпуск бьют рекорды: исследование показало, сколько готовы платить россияне

Стоимость летнего отдыха для россиян в 2025 году выросла на 25%: средний отпуск обошёлся в 200 тысяч рублей, а авиабилеты подорожали до 150 тысяч.

Читать полностью » Полёты в Гонконг из Москвы в сентябре: цены на авиабилеты и условия транзита через Китай вчера в 19:17

С пересадкой в Шанхае или Пекине: как сэкономить на полёте в Азию

В сентябре из Москвы в Гонконг можно улететь китайскими авиакомпаниями дешевле 50 тыс. руб. Виза не нужна, но есть нюансы транзита.

Читать полностью » Блогер отметил, что туристы уходят из Таиланда в пользу Вьетнама, Камбоджи и Лаоса вчера в 18:54

Из фаворита в аутсайдеры: Таиланд рискует потерять лидерство на рынке туризма

Почти каждый турист чувствует, что Таиланд уже не тот. Блогер Марк Ларишин делится опытом о растущих ценах, плохом сервисе и альтернативных странах.

Читать полностью » Эксперт РСТ Абасов: россиян ждут новые ограничения при получении шенгенских виз вчера в 17:37

Чем обернётся 19-й пакет санкций: поездки в Европу становятся всё сложнее

Евросоюз вводит новые ограничения на выдачу виз для россиян, планирующих поездки в 2024. Узнайте, как это повлияет на туристический рынок и куда легче получить визу.

Читать полностью » Джорджо Армани называл остров Пантеллерия своим убежищем более 40 лет вчера в 16:32

Армани выбрал остров без пляжей: что скрывает дикая Пантеллерия

Джорджо Армани более 40 лет возвращался на суровую Пантеллерию. Почему именно этот остров стал для него местом силы и вдохновения?

Читать полностью » Бюджет поездки в Софию: отель для двоих стоит 2500 рублей за ночь вчера в 15:19

София дешевле Праги и Рима: сколько стоит отдых на Балканах

София — удивительный город, где древность соседствует с современностью. Узнайте о лучших сезонах для поездки, интересных маршрутах и бюджетном отдыхе.

Читать полностью » Розовая долина Каппадокии выделяется уникальным цветом скал на закате вчера в 14:36

Самые яркие закаты: что скрывают тропы Розовой долины за необычным цветом скал

Розовая долина — одна из самых живописных в Каппадокии: необычный цвет скал, древние церкви и лучшие закаты делают её уникальной среди других маршрутов.

Читать полностью »

Новости
Еда

Кулинары готовят торт с добавлением сливочного крема и шоколадной глазури
Красота и здоровье

Ниш Манек: сон на левом боку снижает риск изжоги и улучшает пищеварение
Авто и мото

Юлия Трушкова: массажные кресла и премиум-опции в авто часто становятся источником поломок
Культура и шоу-бизнес

Хилари Дафф выпускает новый альбом на Atlantic Records после десятилетнего перерыва
Наука

Windows 10, Linux, macOS, ChromeOS и BSD — какие есть варианты вместо Windows 11
Красота и здоровье

Инфекционист Кожевникова: осенью простуды чаще всего вызывают риновирусы
Технологии

Индия отложила публикацию законопроекта о криптовалютах в ожидании позиции США
Садоводство

Львиный зев лучше всего цветёт при температуре около +20 °C днём и +5 °C ночью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet