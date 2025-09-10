Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автодом
Автодом
© commons.wikimedia.org by Mj-bird is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:06

Как сделать дом на колёсах действительно уютным

Комфорт в автодоме зависит от организации пространства и планирования

Автодом — это свобода и мобильность, но вместе с ними приходят бытовые задачи. Чтобы дорога не превратилась в череду мелких неудобств, опытные путешественники используют простые лайфхаки, которые делают поездку комфортной.

Организация пространства

В RV важно продумать хранение вещей. Использование коробок, подвесных органайзеров и складных контейнеров помогает держать порядок. Чем меньше хаоса в салоне, тем проще отдыхать и готовить.

Список вещей

Перед выездом стоит составить список предметов, которые обеспечат удобство: фонарики, зарядные устройства, многофункциональные ножи, компактная посуда. Это избавит от неожиданных ситуаций.

Приложения и карты

Мобильные приложения помогают находить кемпинги, заправки, бесплатные площадки для ночёвки и даже прогнозировать цены на топливо. Это экономит время и деньги.

Еда в дороге

Заранее приготовленные заготовки, продукты в герметичных контейнерах и лёгкие блюда для готовки на плите или гриле делают кухню в RV максимально удобной. Лайфхак — использовать специи в маленьких баночках или пакетах, чтобы не загромождать полки.

Электричество и зарядка

Запасные батареи, инверторы и солнечные панели помогают всегда оставаться на связи. Зарядка гаджетов в дороге становится простой, если продумать систему заранее.

Чистота и порядок

Регулярная уборка в дороге — ещё один секрет комфорта. Даже небольшое пространство RV становится уютным, если поддерживать его в чистоте.

Мелочи, которые решают

Опытные путешественники советуют брать складные стулья и стол для вечеров на природе, компактный фильтр для воды и настольные игры для досуга. Эти мелочи делают поездку насыщенной и уютной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Таиланде иностранцу за кражу еды грозит штраф, депортация и пожизненный запрет на въезд вчера в 19:11

Сыр “Конте” и 99 лет наказания: хотел сэкономить на ужине — потерял право въезда в страну

В сети обсуждают историю россиянина, которого в Таиланде якобы депортировали и лишили въезда на 99 лет за кражу сыра и анчоусов.

Читать полностью » Расходы семьи из Казани на автопутешествие в Грузию через Верхний Ларс составили около 160 тыс. рублей вчера в 18:22

2250 километров, двое детей и Верхний Ларс: как дорога превратилась в приключение

Семья Галеевых отправилась в автопутешествие из Казани к Чёрному морю. Узнайте, как они преодолели 2250 км, столкнулись с трудностями и какие лайфхаки им помогли.

Читать полностью » Скала Киселева в Туапсе возвышается над Чёрным морем на 46 метров вчера в 17:18

Скала из "Бриллиантовой руки" существует на самом деле: что скрывает берег под Туапсе

Скала Киселева — культовое место, скрывающее легенды и природные чудеса. Узнайте, что стоит за её именем и как до неё добраться!

Читать полностью » Путешественник назвал документы, электронику и финансы основой багажа вчера в 16:15

Ошибка с багажом способна испортить весь отпуск: что кладут опытные туристы

Узнайте, как правильно упаковать вещи для поездки с минимальным количеством вещей. Степан Колесниченко делится лайфхаками для легкого путешествия.

Читать полностью » Туристы добираются к скале Чёртов Палец в Адыгее по эко-тропе и на внедорожниках вчера в 15:11

Каменный палец, указывающий в небо: какая сила притягивает сюда людей

Скала "Чёртов Палец" в Адыгее манит туристов необычной формой и захватывающими видами. Узнайте, как организовать своё путешествие к этой природной достопримечательности!

Читать полностью » Горшечные блюда стали кулинарным символом региона Каппадокия вчера в 14:09

Секрет глиняного горшка: как готовят мясо в турецком регионе ваоздушных шаров

Горшечные блюда стали гастрономическим символом Каппадокии: тести-кебаб в глиняном сосуде соединяет традиции, сельский уклад и кулинарный ритуал.

Читать полностью » В Тбилиси туристам рекомендуют посещать тихие улицы Старого города и Ботанический сад вчера в 14:06

Массовые гуляния и интимные прогулки — два лица столицы Грузии

Откройте для себя Тбилиси без толпы! Советы блогера, как насладиться атмосферой города во время крупных фестивалей. Узнайте, где найти уединение.

Читать полностью » Туристы привозят из Турции пряности, вина и сладости в качестве сувениров вчера в 13:07

Кулинарные сувениры, которые передают вкус настоящей Турции

Пряности, вина и сладости из Турции становятся любимыми сувенирами туристов: они сохраняют атмосферу путешествия и передают вкус национальной кухни.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Пилатес полезен для всех категорий людей — заявила инструктор Джессика Маршалл
Красота и здоровье

Терапевт Якимова: 100 граммов свежей капусты содержат до 70% нормы витамина С
Садоводство

Борьба с медведкой: народные и химические средства, которые реально помогают
ДФО

Внезапная смерть школьника в Чугуевке: почему подросток скончался на уроке
Питомцы

Дисплазия тазобедренного сустава у золотистых ретриверов: симптомы и лечение
Авто и мото

"Автостат": эксплуатация Haval Jolion стоит 35 тыс. рублей в месяц
Наука и технологии

Магнитные микророботы на основе сперматозоидов протестированы в модели матки — исследование Университета Твенте
Еда

Тарталетки с красной рыбой и сыром готовятся за 30 минут по рецепту поваров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet