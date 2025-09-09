Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Motorhomes is licensed under CC BY-SA 3.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:10

Аренда или покупка: американцы массово путешествуют в домах на колёсах

Популярность домов на колёсах в США связана с культурой дорог и путешествий

Америка — страна, где дорога давно стала частью культуры. Миллионы американцев отправляются в путешествия не на самолётах или поездах, а в домах на колёсах — RV. Это не просто транспорт, а способ объединить семью и получить свободу выбора маршрута.

Почему так популярно

США обладают огромной сетью автомагистралей и развитой инфраструктурой для автодомов: кемпинги, RV-парки и площадки в национальных парках. Для семьи это удобный способ провести отпуск, не зависеть от расписания и ночевать прямо рядом с природой.

Большая семья в RV

Дом на колёсах позволяет сохранить домашний уют: есть кухня, спальные места, зона отдыха. Родители могут готовить еду, дети спят в привычной обстановке, а все вместе проводят время за играми или ужином у костра. Для большой семьи это альтернатива дорогим отелям и авиабилетам.

Аренда

Многие начинают с аренды. Это вариант для тех, кто хочет попробовать формат без серьёзных вложений. Аренда удобна для разовых поездок или коротких отпусков. Минус — стоимость аренды может быть значительной, особенно в высокий сезон.

Покупка

Для семей, которые путешествуют несколько раз в год, покупка автодома становится выгоднее. Несмотря на высокую цену, расходы окупаются, если RV используется регулярно. К тому же это инвестиция в собственный "дом для дороги", который всегда под рукой.

Культура и традиция

Путешествия в автодомах в США стали семейной традицией. Дети вырастают с воспоминаниями о поездках по национальным паркам, ночёвках под звёздами и бесконечных дорогах. Для многих это не просто транспорт, а символ свободы и семейного единства.

