Текст встречает видео: "Рувики" и Rutube объединяются ради нового формата знаний
На конференции "Российский интернет-форум" (РИФ), которая проходит в Москве с 24 по 26 сентября 2025 года, интернет-энциклопедия "Рувики" и видеохостинг Rutube объявили о стратегическом партнёрстве. Соглашение предусматривает создание ассистента "Рувики" на платформе Rutube, а также внедрение видеоплеера Rutube в интерфейс энциклопедии до конца текущего года.
Таким образом, пользователи получат возможность переключаться между текстовым и видеоконтентом, что должно повысить удобство восприятия и расширить аудиторию обеих платформ.
Суть соглашения
Партнёрство предполагает двустороннюю интеграцию:
• на Rutube появится ассистент "Рувики", который поможет пользователям находить справочную информацию;
• в статьях интернет-энциклопедии будет встроен видеоплеер Rutube.
"Совместная работа с "Рувики" позволит объединить энциклопедический подход и видео, сделав опыт зрителей хостинга более полезным", — сказал генеральный директор Rutube Сергей Иванов.
Со стороны "Рувики" также подчеркнули важность соглашения.
"Интеграция Rutube с интернет-энциклопедией позволит пользователям переходить от текста к видео и углублять свои знания по теме", — отметила заместитель генерального директора "Рувики" Елена Литовченко.
Развитие "Рувики"
Энциклопедия активно растёт: только с 2023 года добавлено 138 тысяч новых статей. Сейчас база насчитывает 2,135 млн материалов. По словам главы проекта Владимира Медейко, ежемесячная аудитория "Рувики" достигла 7 млн человек.
Для сравнения: крупнейшие зарубежные проекты, вроде Wikipedia, насчитывают десятки миллионов статей, но "Рувики" делает акцент на локализованном контенте и русскоязычной аудитории.
Rutube и вопросы авторских прав
17 сентября 2025 года заместитель главы "Газпром-Медиа" (владельца Rutube) Сергей Косинский отметил, что пиратский контент на платформу загружают пользователи, а правообладатели, включая Netflix, не направляют претензий в администрацию. Этот комментарий снова поднял вопрос о регулировании авторских прав и подходах к контролю контента.
Сравнение: "Рувики" и Wikipedia
|Параметр
|"Рувики"
|Wikipedia
|Количество статей
|2,135 млн
|62+ млн
|Основная аудитория
|Россия и русскоязычные пользователи
|Глобальная
|Видеоконтент
|Планируется интеграция с Rutube
|Ссылки на YouTube и другие платформы
|Поддержка государства
|Косвенная, через локальные проекты
|Отсутствует, проект независимый
|Аудитория в месяц
|7 млн
|Более 1 млрд
Советы шаг за шагом для пользователей
-
При чтении статей "Рувики" используйте видеоплеер Rutube для дополнительного материала.
-
На Rutube ищите ассистента "Рувики" для быстрой справки.
-
Если вы автор — добавляйте материалы с учётом интеграции, комбинируя текст и видео.
-
Следите за обновлениями платформ: интеграция будет происходить постепенно.
-
Используйте "Рувики" в образовательных проектах — с видео информация воспринимается проще.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать видеоконтент → упустить расширенный контекст → комбинировать статьи с видеоматериалами.
-
Полагаться только на видео → недостаток детализации → дополнять просмотр чтением статей.
-
Не использовать ассистента → тратить время на ручной поиск → обращаться к встроенной функции для быстрых справок.
А что если…
Если интеграция пройдёт успешно, "Рувики" может стать первой российской энциклопедией с полноценным мультимедийным сопровождением. Если же проект столкнётся с трудностями (например, из-за вопросов авторских прав на Rutube), развитие может затормозиться. А если аудитория активно примет нововведение, это создаст основу для новых образовательных форматов.
Плюсы и минусы интеграции
|Плюсы
|Минусы
|Расширение формата статей до мультимедиа
|Риски, связанные с пиратским контентом на Rutube
|Увеличение вовлечённости пользователей
|Зависимость от стабильности работы Rutube
|Новые возможности для образования
|Ограниченность аудитории "Рувики" по сравнению с Wikipedia
|Поддержка отечественных платформ
|Конкуренция с глобальными сервисами
|Рост аудитории обеих платформ
|Возможные вопросы к качеству видеоматериалов
FAQ
Когда появятся новые функции?
До конца 2025 года.
Можно ли будет смотреть видео прямо в статьях "Рувики"?
Да, плеер Rutube будет встроен в интерфейс энциклопедии.
Что такое ассистент "Рувики"?
Это помощник на Rutube, который позволит быстро находить справочную информацию.
Повлияет ли это на авторские права?
Пока неясно, но Rutube обещает работать с правообладателями.
Какова аудитория "Рувики"?
Более 7 млн пользователей в месяц.
Мифы и правда
-
Миф: "Рувики" и Wikipedia конкуренты в мировом масштабе.
Правда: "Рувики" ориентирована в первую очередь на русскоязычную аудиторию.
-
Миф: интеграция означает переход всех статей в видеоформат.
Правда: текст останется основой, видео станет дополнением.
-
Миф: Rutube заменит YouTube в "Рувики".
Правда: интеграция не исключает использование сторонних ссылок.
Три интересных факта
-
С 2023 года "Рувики" добавила 138 тыс. статей.
-
Rutube принадлежит холдингу "Газпром-Медиа", который курирует развитие платформы.
-
Впервые в России энциклопедический проект официально интегрируется с национальным видеохостингом.
Исторический контекст
-
2023: рост "Рувики", активное добавление новых материалов.
-
Июнь 2024: аудитория "Рувики" достигает 7 млн пользователей.
-
Сентябрь 2025: соглашение с Rutube на РИФ.
