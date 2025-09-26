Текст встречает видео: "Рувики" и Rutube объединяются ради нового формата знаний

На конференции "Российский интернет-форум" (РИФ), которая проходит в Москве с 24 по 26 сентября 2025 года, интернет-энциклопедия "Рувики" и видеохостинг Rutube объявили о стратегическом партнёрстве. Соглашение предусматривает создание ассистента "Рувики" на платформе Rutube, а также внедрение видеоплеера Rutube в интерфейс энциклопедии до конца текущего года.

Таким образом, пользователи получат возможность переключаться между текстовым и видеоконтентом, что должно повысить удобство восприятия и расширить аудиторию обеих платформ.

Суть соглашения

Партнёрство предполагает двустороннюю интеграцию:

• на Rutube появится ассистент "Рувики", который поможет пользователям находить справочную информацию;

• в статьях интернет-энциклопедии будет встроен видеоплеер Rutube.

"Совместная работа с "Рувики" позволит объединить энциклопедический подход и видео, сделав опыт зрителей хостинга более полезным", — сказал генеральный директор Rutube Сергей Иванов.

Со стороны "Рувики" также подчеркнули важность соглашения.

"Интеграция Rutube с интернет-энциклопедией позволит пользователям переходить от текста к видео и углублять свои знания по теме", — отметила заместитель генерального директора "Рувики" Елена Литовченко.

Развитие "Рувики"

Энциклопедия активно растёт: только с 2023 года добавлено 138 тысяч новых статей. Сейчас база насчитывает 2,135 млн материалов. По словам главы проекта Владимира Медейко, ежемесячная аудитория "Рувики" достигла 7 млн человек.

Для сравнения: крупнейшие зарубежные проекты, вроде Wikipedia, насчитывают десятки миллионов статей, но "Рувики" делает акцент на локализованном контенте и русскоязычной аудитории.

Rutube и вопросы авторских прав

17 сентября 2025 года заместитель главы "Газпром-Медиа" (владельца Rutube) Сергей Косинский отметил, что пиратский контент на платформу загружают пользователи, а правообладатели, включая Netflix, не направляют претензий в администрацию. Этот комментарий снова поднял вопрос о регулировании авторских прав и подходах к контролю контента.

Сравнение: "Рувики" и Wikipedia

Параметр "Рувики" Wikipedia Количество статей 2,135 млн 62+ млн Основная аудитория Россия и русскоязычные пользователи Глобальная Видеоконтент Планируется интеграция с Rutube Ссылки на YouTube и другие платформы Поддержка государства Косвенная, через локальные проекты Отсутствует, проект независимый Аудитория в месяц 7 млн Более 1 млрд

Советы шаг за шагом для пользователей

При чтении статей "Рувики" используйте видеоплеер Rutube для дополнительного материала. На Rutube ищите ассистента "Рувики" для быстрой справки. Если вы автор — добавляйте материалы с учётом интеграции, комбинируя текст и видео. Следите за обновлениями платформ: интеграция будет происходить постепенно. Используйте "Рувики" в образовательных проектах — с видео информация воспринимается проще.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать видеоконтент → упустить расширенный контекст → комбинировать статьи с видеоматериалами.

Полагаться только на видео → недостаток детализации → дополнять просмотр чтением статей.

Не использовать ассистента → тратить время на ручной поиск → обращаться к встроенной функции для быстрых справок.

А что если…

Если интеграция пройдёт успешно, "Рувики" может стать первой российской энциклопедией с полноценным мультимедийным сопровождением. Если же проект столкнётся с трудностями (например, из-за вопросов авторских прав на Rutube), развитие может затормозиться. А если аудитория активно примет нововведение, это создаст основу для новых образовательных форматов.

Плюсы и минусы интеграции

Плюсы Минусы Расширение формата статей до мультимедиа Риски, связанные с пиратским контентом на Rutube Увеличение вовлечённости пользователей Зависимость от стабильности работы Rutube Новые возможности для образования Ограниченность аудитории "Рувики" по сравнению с Wikipedia Поддержка отечественных платформ Конкуренция с глобальными сервисами Рост аудитории обеих платформ Возможные вопросы к качеству видеоматериалов

FAQ

Когда появятся новые функции?

До конца 2025 года.

Можно ли будет смотреть видео прямо в статьях "Рувики"?

Да, плеер Rutube будет встроен в интерфейс энциклопедии.

Что такое ассистент "Рувики"?

Это помощник на Rutube, который позволит быстро находить справочную информацию.

Повлияет ли это на авторские права?

Пока неясно, но Rutube обещает работать с правообладателями.

Какова аудитория "Рувики"?

Более 7 млн пользователей в месяц.

Мифы и правда

Миф: "Рувики" и Wikipedia конкуренты в мировом масштабе.

Правда: "Рувики" ориентирована в первую очередь на русскоязычную аудиторию.

Миф: интеграция означает переход всех статей в видеоформат.

Правда: текст останется основой, видео станет дополнением.

Миф: Rutube заменит YouTube в "Рувики".

Правда: интеграция не исключает использование сторонних ссылок.

Три интересных факта

С 2023 года "Рувики" добавила 138 тыс. статей. Rutube принадлежит холдингу "Газпром-Медиа", который курирует развитие платформы. Впервые в России энциклопедический проект официально интегрируется с национальным видеохостингом.

Исторический контекст