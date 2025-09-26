Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ноутбук
Ноутбук
© flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:17

Текст встречает видео: "Рувики" и Rutube объединяются ради нового формата знаний

"Рувики" и Rutube объединят текстовый и видеоконтент для пользователей до конца 2025 года

На конференции "Российский интернет-форум" (РИФ), которая проходит в Москве с 24 по 26 сентября 2025 года, интернет-энциклопедия "Рувики" и видеохостинг Rutube объявили о стратегическом партнёрстве. Соглашение предусматривает создание ассистента "Рувики" на платформе Rutube, а также внедрение видеоплеера Rutube в интерфейс энциклопедии до конца текущего года.

Таким образом, пользователи получат возможность переключаться между текстовым и видеоконтентом, что должно повысить удобство восприятия и расширить аудиторию обеих платформ.

Суть соглашения

Партнёрство предполагает двустороннюю интеграцию:
• на Rutube появится ассистент "Рувики", который поможет пользователям находить справочную информацию;
• в статьях интернет-энциклопедии будет встроен видеоплеер Rutube.

"Совместная работа с "Рувики" позволит объединить энциклопедический подход и видео, сделав опыт зрителей хостинга более полезным", — сказал генеральный директор Rutube Сергей Иванов.

Со стороны "Рувики" также подчеркнули важность соглашения.

"Интеграция Rutube с интернет-энциклопедией позволит пользователям переходить от текста к видео и углублять свои знания по теме", — отметила заместитель генерального директора "Рувики" Елена Литовченко.

Развитие "Рувики"

Энциклопедия активно растёт: только с 2023 года добавлено 138 тысяч новых статей. Сейчас база насчитывает 2,135 млн материалов. По словам главы проекта Владимира Медейко, ежемесячная аудитория "Рувики" достигла 7 млн человек.

Для сравнения: крупнейшие зарубежные проекты, вроде Wikipedia, насчитывают десятки миллионов статей, но "Рувики" делает акцент на локализованном контенте и русскоязычной аудитории.

Rutube и вопросы авторских прав

17 сентября 2025 года заместитель главы "Газпром-Медиа" (владельца Rutube) Сергей Косинский отметил, что пиратский контент на платформу загружают пользователи, а правообладатели, включая Netflix, не направляют претензий в администрацию. Этот комментарий снова поднял вопрос о регулировании авторских прав и подходах к контролю контента.

Сравнение: "Рувики" и Wikipedia

Параметр "Рувики" Wikipedia
Количество статей 2,135 млн 62+ млн
Основная аудитория Россия и русскоязычные пользователи Глобальная
Видеоконтент Планируется интеграция с Rutube Ссылки на YouTube и другие платформы
Поддержка государства Косвенная, через локальные проекты Отсутствует, проект независимый
Аудитория в месяц 7 млн Более 1 млрд

Советы шаг за шагом для пользователей

  1. При чтении статей "Рувики" используйте видеоплеер Rutube для дополнительного материала.

  2. На Rutube ищите ассистента "Рувики" для быстрой справки.

  3. Если вы автор — добавляйте материалы с учётом интеграции, комбинируя текст и видео.

  4. Следите за обновлениями платформ: интеграция будет происходить постепенно.

  5. Используйте "Рувики" в образовательных проектах — с видео информация воспринимается проще.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать видеоконтент → упустить расширенный контекст → комбинировать статьи с видеоматериалами.

  • Полагаться только на видео → недостаток детализации → дополнять просмотр чтением статей.

  • Не использовать ассистента → тратить время на ручной поиск → обращаться к встроенной функции для быстрых справок.

А что если…

Если интеграция пройдёт успешно, "Рувики" может стать первой российской энциклопедией с полноценным мультимедийным сопровождением. Если же проект столкнётся с трудностями (например, из-за вопросов авторских прав на Rutube), развитие может затормозиться. А если аудитория активно примет нововведение, это создаст основу для новых образовательных форматов.

Плюсы и минусы интеграции

Плюсы Минусы
Расширение формата статей до мультимедиа Риски, связанные с пиратским контентом на Rutube
Увеличение вовлечённости пользователей Зависимость от стабильности работы Rutube
Новые возможности для образования Ограниченность аудитории "Рувики" по сравнению с Wikipedia
Поддержка отечественных платформ Конкуренция с глобальными сервисами
Рост аудитории обеих платформ Возможные вопросы к качеству видеоматериалов

FAQ

Когда появятся новые функции?
До конца 2025 года.

Можно ли будет смотреть видео прямо в статьях "Рувики"?
Да, плеер Rutube будет встроен в интерфейс энциклопедии.

Что такое ассистент "Рувики"?
Это помощник на Rutube, который позволит быстро находить справочную информацию.

Повлияет ли это на авторские права?
Пока неясно, но Rutube обещает работать с правообладателями.

Какова аудитория "Рувики"?
Более 7 млн пользователей в месяц.

Мифы и правда

  • Миф: "Рувики" и Wikipedia конкуренты в мировом масштабе.
    Правда: "Рувики" ориентирована в первую очередь на русскоязычную аудиторию.

  • Миф: интеграция означает переход всех статей в видеоформат.
    Правда: текст останется основой, видео станет дополнением.

  • Миф: Rutube заменит YouTube в "Рувики".
    Правда: интеграция не исключает использование сторонних ссылок.

Три интересных факта

  1. С 2023 года "Рувики" добавила 138 тыс. статей.

  2. Rutube принадлежит холдингу "Газпром-Медиа", который курирует развитие платформы.

  3. Впервые в России энциклопедический проект официально интегрируется с национальным видеохостингом.

Исторический контекст

  • 2023: рост "Рувики", активное добавление новых материалов.

  • Июнь 2024: аудитория "Рувики" достигает 7 млн пользователей.

  • Сентябрь 2025: соглашение с Rutube на РИФ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приложение Neon Mobile платит до $30 в день за продажу голосовых данных сегодня в 5:18

Ты говоришь — они зарабатывают: как Neon Mobile превращает звонки в бизнес на ИИ

Приложение обещает лёгкий заработок за звонки, но цена может оказаться слишком высокой. В то же время в Бразилии тестируют совершенно иной подход.

Читать полностью » YouTube добавил кнопку для скрытия конечных заставок в видеоплеере сегодня в 4:26

YouTube дал кнопку, о которой мечтали миллионы: теперь конец видео больше не испорчен

YouTube добавил кнопку «Скрыть» для конечных заставок и убрал подписку через водяной знак. Разбираем, что изменилось для зрителей и авторов.

Читать полностью » Lionsgate и стартап Runaway заключили партнёрство для создания фильмов с ИИ сегодня в 3:29

OpenAI снимает, Lionsgate думает: кто первым взломает кино с помощью ИИ

Lionsgate и Runaway объединили усилия для создания фильмов с ИИ. Но хватит ли данных и как решат проблему авторских прав?

Читать полностью » Фонд Python сообщил о массовой рассылке фишинговых писем для пользователей PyPI сегодня в 2:28

Зашёл не туда — пакет уже не ваш: как работает поддельный PyPI и кто под угрозой

Сообщество Python столкнулось с новой фишинговой кампанией против PyPI. Разбираем, как атакуют злоумышленники и как защитить свои проекты.

Читать полностью » На State of Play представили Pulse Elevat — новые беспроводные колонки Sony сегодня в 1:18

PlayStation Link, Bluetooth и ИИ — всё в одной коробке: что умеют новые Pulse Elevat

Sony представила Pulse Elevat — беспроводные колонки с Planar Magnetic Driver, PS Link и встроенным микрофоном. Релиз ожидается в следующем году.

Читать полностью » OpenAI случайно показала функцию Agent with truncation в ChatGPT — BleepingComputer сегодня в 0:17

Агент, который не устает: OpenAI случайно включила режим, способный решать задачи часами

Новый режим ChatGPT Agent с функцией усечения контекста засветился в интерфейсе. Разбираем, что это значит и чем он может удивить.

Читать полностью » Cloudflare отразила крупнейшую в истории DDoS-атаку мощностью 22,2 Тбит/с вчера в 23:23

Цифровое цунами: хакеры обрушили на Cloudflare мощность, сравнимую с миллионом 4K-трансляций

Cloudflare отразила крупнейшую в истории DDoS-атаку — её мощность превысила 22 Тбит/с. Чем опасны такие инциденты и кто стоит за ними?

Читать полностью » OpenAI запустила ChatGPT Pulse с интеграцией Gmail и календаря вчера в 22:59

Ваш телефон стал умнее вас: новый режим ChatGPT решает, что читать и куда идти

Новый режим ChatGPT Pulse превращает ИИ в персонального помощника: он формирует подборки, планирует встречи и предлагает идеи каждый день.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Под отзыв попали Toyota RAV4, Camry, Tacoma и Lexus RX из-за гаснущего дисплея
Спорт и фитнес

Зарплата Александра Овечкина в НХЛ превысила контрактную сумму на 550 тысяч долларов
Красота и здоровье

Манная каша может спровоцировать ожирение и диабет при частом употреблении
Красота и здоровье

Врач Якимова: дефицит железа вызывает усталость, головокружения и снижение работоспособности
Дом

Недорогие способы освежить интерьер: шторы, декор, освещение и мебель
Дом

Отпариватель вместо утюга: уход за кружевом, рюшами и одеждой с декором
Туризм

Маршрут выходного дня из Москвы: Звенигород и Истра
Еда

Салат Бруклин с курицей и брокколи сохраняет свежесть при сочетании с маринованными огурцами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet