Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
гуманитарка
гуманитарка
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:29

Русский вместо французского и английского: образовательный сдвиг, который многие не заметили

Россия расширила образовательное сотрудничество с африканскими странами — МИД России

Россия последовательно усиливает гуманитарное присутствие в Африке, делая ставку на образование и языковое сотрудничество. За последние годы на континенте сформировалась сеть образовательных площадок, ориентированных на изучение русского языка и культуры, что отражает растущий интерес африканских стран к взаимодействию с Москвой. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Русский язык и образовательная инфраструктура

По словам дипломата, сотрудничество в сфере образования традиционно занимает одно из центральных мест в российской политике на африканском направлении. Историческая основа такого взаимодействия была заложена ещё в советский период, когда выпускники советских вузов активно участвовали в формировании государственных институтов и экономики африканских стран.

"В 27 странах Африки успешно функционируют центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку", — отметил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он подчеркнул, что сегодня на континенте наблюдается возрождение интереса к получению конкурентоспособного российского образования и расширению возможностей изучения русского языка и культуры.

Подготовка кадров и стратегические приоритеты

Вершинин обратил внимание, что План действий Форума партнёрства Россия — Африка на 2023-2026 годы, принятый по итогам второй встречи на высшем уровне, делает акцент на подготовке высококвалифицированных национальных кадров. Эта задача рассматривается как ключевая для устойчивого развития африканских государств.

"Убеждены, что, вернувшись в свои страны, они смогут обеспечить их экономический и технологический суверенитет", — подчеркнул Сергей Вершинин.

По мнению российской стороны, образовательное сотрудничество формирует долгосрочный эффект, выходящий за рамки академических программ.

Африканские студенты в российских вузах

В настоящее время в российских университетах по всем формам обучения получают образование более 32 тыс. студентов из стран Африки. Наибольшим спросом пользуются медицинские и технические специальности, инженерное дело, сельское хозяйство и животноводство, а также гуманитарные направления.

Отдельно дипломат отметил рост интереса к IT-дисциплинам и сфере искусственного интеллекта. Эти направления, по оценке Москвы, соответствуют текущим запросам африканских экономик и могут стать основой для технологического развития континента.

Здравоохранение и научное взаимодействие

Помимо образования, Россия наращивает взаимодействие с африканскими странами в области здравоохранения. Речь идёт о подготовке медицинских специалистов, научно-методической поддержке и совместных исследованиях в сфере опасных инфекций.

Сергей Вершинин подчеркнул, что Африка остро нуждается в помощи в развитии лабораторной инфраструктуры, борьбе с эпидемиями и реагировании на чрезвычайные ситуации. Эти направления рассматриваются как важная часть комплексного гуманитарного сотрудничества.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

22 пострадавших после теракта на пляже Бондай остаются под наблюдением — минздрав НЮУ сегодня в 3:42
Место отдыха стало точкой боли: последствия атаки на пляже продолжают раскрываться

После теракта на пляже Бондай в больницах Сиднея остаются десятки пострадавших, трое из них находятся в критическом состоянии.

Читать полностью » Трамп заявил о крупнейшей военной группировке США вокруг Венесуэлы — Truth Social сегодня в 3:42
Военная карта вместо дипломатии: как США повышают ставки в венесуэльском конфликте

Трамп заявил о крупнейшей военной группировке вокруг Венесуэлы и увязал её усиление с требованием вернуть США нефть и активы.

Читать полностью » Перспектива вступления Грузии в НАТО названа туманной — премьер Кобахидзе вчера в 22:30
Дверь в НАТО затягивает туманом: Грузия столкнулась с новой реальностью

Заявления из Тбилиси и новая стратегия США ставят под вопрос прежние ожидания Грузии относительно НАТО и меняют тон дискуссии о расширении альянса.

Читать полностью » Правительство Чехии отказалось принимать нелегальных мигрантов — власти Чехии вчера в 22:12
Чехия захлопнула двери: решение, которое может сломать миграционный сценарий ЕС

Новое правительство Чехии обозначило жёсткую позицию по миграции, сделав шаг, который может изменить баланс сил внутри Евросоюза.

Читать полностью » Назначение нового главы ФРС США состоится в январе — министр финансов Скотт Бессент вчера в 17:45
Секреты ФРС раскрыты: рождественский выбор главы, который перевернёт рынок

Глава Минфина США рассказал о двух кандидатах на пост главы ФРС. Решение будет принято в начале января, что изменит курс монетарной политики страны.

Читать полностью » Интернет-популярность 100-летней китаянки началась после видео внучки — АБН 24 вчера в 17:16
Без диет и запретов: как любовь к еде сделала бабушку символом тёплого долголетия

Столетняя жительница Шанхая стала звездой соцсетей благодаря любви к еде, активному образу жизни и неожиданно популярному семейному блогу.

Читать полностью » Венгрия увеличила закупки газа из РФ на 15% за январь–октябрь – ТАСС вчера в 14:00
Несмотря на политику ЕС: одна страна стала главным покупателем газа из РФ

Венгрия стала крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в ЕС, увеличив закупки на 15%. Что стоит за её первым местом и какие изменения ждут энергорынок?

Читать полностью » Дональд Трамп-младший объявил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон вчера в 11:25
Трамп-младший снова удивляет: кто эта женщина, которая перевернула его жизнь

Дональд Трамп-младший сообщил о своей помолвке с моделью Беттиной Андерсон, с которой начал встречаться в 2024 году. Пара была замечена с кольцом на пальце.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Певица Слава поддержала решение Верховного суда по квартире Долиной — StarHit
Мир
Ограничения для американских компаний в ЕС вызвали жёсткую реакцию США — представитель США
Мир
Премьер Австралии назвал погибших при атаке в Сиднее национальными героями — ТАСС
Авто и мото
Длительная работа на холостом ходу ускоряет износ двигателя при регулярном повторении — Автодрайв
Происшествия
Атака беспилотников ранила двух человек в Славянском районе Кубани — SHOT
Еда
Трехслойный горячий шоколад можно приготовить для новогодних вечеров — кулинары
Туризм
Положение планет усиливает тягу к поездкам в Новый год 2026 — Турпром
Туризм
Турпоток в Севастополь вырос на 84 процента по итогам 2025 года — Сбераналитика
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet