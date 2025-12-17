Русский вместо французского и английского: образовательный сдвиг, который многие не заметили
Россия последовательно усиливает гуманитарное присутствие в Африке, делая ставку на образование и языковое сотрудничество. За последние годы на континенте сформировалась сеть образовательных площадок, ориентированных на изучение русского языка и культуры, что отражает растущий интерес африканских стран к взаимодействию с Москвой. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Русский язык и образовательная инфраструктура
По словам дипломата, сотрудничество в сфере образования традиционно занимает одно из центральных мест в российской политике на африканском направлении. Историческая основа такого взаимодействия была заложена ещё в советский период, когда выпускники советских вузов активно участвовали в формировании государственных институтов и экономики африканских стран.
"В 27 странах Африки успешно функционируют центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку", — отметил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Он подчеркнул, что сегодня на континенте наблюдается возрождение интереса к получению конкурентоспособного российского образования и расширению возможностей изучения русского языка и культуры.
Подготовка кадров и стратегические приоритеты
Вершинин обратил внимание, что План действий Форума партнёрства Россия — Африка на 2023-2026 годы, принятый по итогам второй встречи на высшем уровне, делает акцент на подготовке высококвалифицированных национальных кадров. Эта задача рассматривается как ключевая для устойчивого развития африканских государств.
"Убеждены, что, вернувшись в свои страны, они смогут обеспечить их экономический и технологический суверенитет", — подчеркнул Сергей Вершинин.
По мнению российской стороны, образовательное сотрудничество формирует долгосрочный эффект, выходящий за рамки академических программ.
Африканские студенты в российских вузах
В настоящее время в российских университетах по всем формам обучения получают образование более 32 тыс. студентов из стран Африки. Наибольшим спросом пользуются медицинские и технические специальности, инженерное дело, сельское хозяйство и животноводство, а также гуманитарные направления.
Отдельно дипломат отметил рост интереса к IT-дисциплинам и сфере искусственного интеллекта. Эти направления, по оценке Москвы, соответствуют текущим запросам африканских экономик и могут стать основой для технологического развития континента.
Здравоохранение и научное взаимодействие
Помимо образования, Россия наращивает взаимодействие с африканскими странами в области здравоохранения. Речь идёт о подготовке медицинских специалистов, научно-методической поддержке и совместных исследованиях в сфере опасных инфекций.
Сергей Вершинин подчеркнул, что Африка остро нуждается в помощи в развитии лабораторной инфраструктуры, борьбе с эпидемиями и реагировании на чрезвычайные ситуации. Эти направления рассматриваются как важная часть комплексного гуманитарного сотрудничества.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru