Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин
© commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована сегодня в 7:06

Раскрыты детали переговоров: что Путин потребовал для Украины

Путин настаивал на встрече с Трампом придать русскому языку официальный статус на Украине

Во время встречи с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин выдвинул предложение о придании русскому языку официального статуса на Украине. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, российский лидер также поднял вопрос о защите православных церквей, которые, по его словам, подвергаются притеснениям на украинской территории. Однако конкретные формулировки и детали этих предложений остаются неизвестными — так же, как и встречные инициативы американской стороны.

Ранее Трамп заявлял, что гарантии безопасности Украине не будут оформлены через членство в НАТО. Американский президент отметил, что в ходе переговоров с Путиным стороны смогли найти точки соприкосновения по ряду вопросов, включая этот.

Эксперты отмечают, что тема статуса русского языка и положения православия на Украине давно является одной из ключевых в российской повестке. Однако реакция Киева на подобные инициативы, скорее всего, останется резко отрицательной, отмечают аналитики.

