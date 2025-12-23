Русские вывески в Паттайе и другие перемены: как Таиланд адаптируется под российских туристов
Таиланд переживает значительные изменения в структуре туристического потока и составе иностранных резидентов. Турпром выяснил, что эти изменения значат для российских туристов, планирующих отдых в этой стране.
Таиланд долгое время привлекал туристов своим климатом, ценами, кухней и расслабленным образом жизни. В 2025 году страна приняла более 30 миллионов иностранных туристов, заработав на этом около 1,4 триллиона бат. Однако за этими цифрами скрываются более глубокие изменения.
От туристов к постоянным жителям
Паттайя служит ярким примером происходящих изменений. Город привлекает не только краткосрочных туристов, но и долговременных жителей — пенсионеров, владельцев недвижимости, малого бизнеса и семьи. По оценкам, в Паттайе постоянно проживают от 40 000 до 70 000 иностранцев, которые арендуют или покупают жилье, пользуются местными медицинскими услугами и делают покупки в местных магазинах.
Меняется состав приезжающих
Долгое время основными языками общения с иностранцами в Таиланде были тайский, английский и китайский. Сегодня ситуация изменилась. Россияне стабильно входят в число основных источников туристов, а в Паттайе образовалась одна из крупнейших общин, проживающих здесь длительное время. Русскоязычные вывески теперь стали необходимостью.
Растет и число туристов из стран Ближнего Востока, особенно из стран Персидского залива и Дубая. Несмотря на меньшую численность, они тратят значительно больше среднего туриста, оставаясь дольше, путешествуя семьями и инвестируя в здравоохранение, недвижимость и услуги.
Новые возможности для туристов
Языковой барьер: все меньше. Благодаря большим русским общинам, в туристических районах многие торговцы и работники сферы услуг понимают русский язык.
Адаптация инфраструктуры: На главных курортах появляются магазины, рестораны и другие сервисы, ориентированные на русскоязычных туристов.
Возможность длительного пребывания: Интерес к приобретению недвижимости и долгосрочной аренде позволяет российским туристам проводить в Таиланде длительное время.
Комментарий Турпрома: что изменилось для россиян в Таиланде
Турпром проанализировал изменения в туристической сфере Таиланда и выделил ключевые моменты, которые необходимо учитывать российским туристам при планировании поездки.
Рост русскоязычной инфраструктуры
Наличие крупных русских общин в таких городах, как Паттайя, привело к развитию инфраструктуры, ориентированной на русскоязычных туристов, что значительно упрощает пребывание в стране:
Русские рестораны и кафе: предлагающие блюда русской кухни, что особенно важно для семей с детьми.
Магазины с русскими продуктами: позволяющие приобретать привычные продукты питания.
Русскоязычные экскурсионные бюро: предлагающие экскурсии на русском языке.
Медицинские учреждения с русскоговорящим персоналом: обеспечивающие доступ к качественной медицинской помощи.
Адаптация к потребностям российских туристов
Тайские предприниматели активно адаптируются к потребностям российских туристов:
Меню на русском языке: во многих ресторанах и кафе доступны меню на русском языке.
Русскоговорящий персонал: во многих отелях и туристических агентствах работает русскоговорящий персонал.
Принятие российских карт: расширяется сеть приема российских банковских карт.
Организация мероприятий и праздников, ориентированных на русскую культуру: таких как празднование Масленицы и Нового года.
Туризм и долгосрочное пребывание
Тенденция к увеличению числа россиян, выбирающих Таиланд для длительного проживания, создает новые возможности для туризма:
Аренда квартир и вилл: позволяет туристам чувствовать себя более комфортно и независимо.
Изучение тайского языка и культуры: способствует более глубокому пониманию страны.
Участие в жизни местных сообществ: интеграция в тайское общество и приобретение новых друзей.
Возможность ведения бизнеса: для предпринимателей, желающих развивать свой бизнес в Таиланде.
Новые направления для исследования
Помимо популярных курортов, таких как Пхукет и Паттайя, российским туристам стоит обратить внимание на другие регионы Таиланда:
Чиангмай: культурная столица Таиланда, предлагающая богатую историю, живописные храмы и национальные парки.
Ко Чанг: остров с нетронутой природой, идеально подходящий для спокойного отдыха.
Краби: провинция с потрясающими пляжами, скалами и пещерами.
Исан: регион на северо-востоке Таиланда, известный своей уникальной культурой, кухней и фестивалями.
Турпром рекомендует российским туристам учитывать изменения, происходящие в Таиланде, и планировать свою поездку соответствующим образом. Изучение русского языка тайскими жителями и адаптация инфраструктуры к потребностям россиян делают отдых в этой стране более комфортным и доступным.
