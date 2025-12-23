Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:58

Русские вывески в Паттайе и другие перемены: как Таиланд адаптируется под российских туристов

В Таиланде растет число русских туристов и долговременных жителей – ТурПром

Таиланд переживает значительные изменения в структуре туристического потока и составе иностранных резидентов. Турпром выяснил, что эти изменения значат для российских туристов, планирующих отдых в этой стране.

Таиланд долгое время привлекал туристов своим климатом, ценами, кухней и расслабленным образом жизни. В 2025 году страна приняла более 30 миллионов иностранных туристов, заработав на этом около 1,4 триллиона бат. Однако за этими цифрами скрываются более глубокие изменения.

От туристов к постоянным жителям

Паттайя служит ярким примером происходящих изменений. Город привлекает не только краткосрочных туристов, но и долговременных жителей — пенсионеров, владельцев недвижимости, малого бизнеса и семьи. По оценкам, в Паттайе постоянно проживают от 40 000 до 70 000 иностранцев, которые арендуют или покупают жилье, пользуются местными медицинскими услугами и делают покупки в местных магазинах.

Меняется состав приезжающих

Долгое время основными языками общения с иностранцами в Таиланде были тайский, английский и китайский. Сегодня ситуация изменилась. Россияне стабильно входят в число основных источников туристов, а в Паттайе образовалась одна из крупнейших общин, проживающих здесь длительное время. Русскоязычные вывески теперь стали необходимостью.

Растет и число туристов из стран Ближнего Востока, особенно из стран Персидского залива и Дубая. Несмотря на меньшую численность, они тратят значительно больше среднего туриста, оставаясь дольше, путешествуя семьями и инвестируя в здравоохранение, недвижимость и услуги.

Новые возможности для туристов

  1. Языковой барьер: все меньше. Благодаря большим русским общинам, в туристических районах многие торговцы и работники сферы услуг понимают русский язык.

  2. Адаптация инфраструктуры: На главных курортах появляются магазины, рестораны и другие сервисы, ориентированные на русскоязычных туристов.

  3. Возможность длительного пребывания: Интерес к приобретению недвижимости и долгосрочной аренде позволяет российским туристам проводить в Таиланде длительное время.

Комментарий Турпрома: что изменилось для россиян в Таиланде

Турпром проанализировал изменения в туристической сфере Таиланда и выделил ключевые моменты, которые необходимо учитывать российским туристам при планировании поездки.

Рост русскоязычной инфраструктуры

Наличие крупных русских общин в таких городах, как Паттайя, привело к развитию инфраструктуры, ориентированной на русскоязычных туристов, что значительно упрощает пребывание в стране:

  • Русские рестораны и кафе: предлагающие блюда русской кухни, что особенно важно для семей с детьми.

  • Магазины с русскими продуктами: позволяющие приобретать привычные продукты питания.

  • Русскоязычные экскурсионные бюро: предлагающие экскурсии на русском языке.

  • Медицинские учреждения с русскоговорящим персоналом: обеспечивающие доступ к качественной медицинской помощи.

Адаптация к потребностям российских туристов

Тайские предприниматели активно адаптируются к потребностям российских туристов:

  • Меню на русском языке: во многих ресторанах и кафе доступны меню на русском языке.

  • Русскоговорящий персонал: во многих отелях и туристических агентствах работает русскоговорящий персонал.

  • Принятие российских карт: расширяется сеть приема российских банковских карт.

  • Организация мероприятий и праздников, ориентированных на русскую культуру: таких как празднование Масленицы и Нового года.

Туризм и долгосрочное пребывание

Тенденция к увеличению числа россиян, выбирающих Таиланд для длительного проживания, создает новые возможности для туризма:

  • Аренда квартир и вилл: позволяет туристам чувствовать себя более комфортно и независимо.

  • Изучение тайского языка и культуры: способствует более глубокому пониманию страны.

  • Участие в жизни местных сообществ: интеграция в тайское общество и приобретение новых друзей.

  • Возможность ведения бизнеса: для предпринимателей, желающих развивать свой бизнес в Таиланде.

Новые направления для исследования

Помимо популярных курортов, таких как Пхукет и Паттайя, российским туристам стоит обратить внимание на другие регионы Таиланда:

  • Чиангмай: культурная столица Таиланда, предлагающая богатую историю, живописные храмы и национальные парки.

  • Ко Чанг: остров с нетронутой природой, идеально подходящий для спокойного отдыха.

  • Краби: провинция с потрясающими пляжами, скалами и пещерами.

  • Исан: регион на северо-востоке Таиланда, известный своей уникальной культурой, кухней и фестивалями.

Турпром рекомендует российским туристам учитывать изменения, происходящие в Таиланде, и планировать свою поездку соответствующим образом. Изучение русского языка тайскими жителями и адаптация инфраструктуры к потребностям россиян делают отдых в этой стране более комфортным и доступным.

