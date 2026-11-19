В перестроечные годы, когда в городах только открывались первые пиццерии, дома начали пекать "русскую пиццу". Это был прагматичный ответ на модную итальянскую новинку: открытый дрожжевой пирог с начинкой из того, что уже стояло на полках. Вместо томатов — кетчуп или его смесь с майонезом, вместо моцареллы — доступные местные сыры, а иногда и докторская колбаса. Получился гастрономический конструктор, где главным правилом была сытность. И, что важно, он работал.

Перед нами рецепт на шесть порций, где основой служит классическое дрожжевое тесто, а в начинке сосиски, салями и два вида сыра. Это блюдо не требует дорогих специфических ингредиентов, но требует понимания характера теста и терпения в процессе расстойки.

Основа и подготовка

Тесто замешивается по стандартной схеме: пшеничная мука высшего сорта, сухие дрожжи, яйцо, сахар, соль, растительное масло и вода. Процесс начинается с опары: в глубокой миске дрожжи растворяют в теплой воде, добавляют столовую ложку сахара и столько же муки, перемешивают и оставляют на 10 минут до начала брожения. Через 10-15 минут в массу вводят взбитое вилкой яйцо и масло, затем просеянную муку, остатки сахара и соль. Тесто замешивают до мягкого состояния.

Далее наступает этап, определяющий качество корочки. Миску с тестом накрывают пищевой пленкой или пакетом и ставят в теплое место с температурой около 26 °С на 40-50 минут. Пока тесто подходит, готовят начинку: лук репчатый и болгарский перец шинкуют полукольцами, сосиски режут кружочками, помидоры черри — половинками. Полутвердый сыр натирают на крупной терке, твердый — на мелкой, маслины без косточек — кольцами.

Сборка и выпекание

Подошедшее тесто обминают. На одну большую пиццу отщепляют кусок массой примерно 350 г, остаток теста заворачивают и замораживают для будущих заготовок. Основной кусок раскатывают в пласт на муке или растягивают руками.

Основа перекладывается на противень, застеленный бумагой для выпечки. Поверхность смазывают томатным соусом, отступив от краев 2 см. Слой за слоем распределяют продукты: сначала щедро посыпают тертым полутвердым сыром, затем выкладывают лук, сосиски, сладкий перец, маслины, салями и половинки черри. Верхний слой формируют мелкотертый твердый сыр.

Выпекают пиццу в духовке, разогретой до 200-210 °С. Время готовки составляет около 15 минут, но оно может варьироваться в зависимости от особенностей духового шкафа и толщины теста: более плотный корж потребует дополнительного времени.

Вариативность подачи

Если не хочется возиться с домашним тестом, его вполне заменяет готовая дрожжевая основа, тонкий лаваш или мексиканские лепешки. Начинка здесь не является догмой: вместо салями подойдут любые колбасные изделия, отварная или копченая курица, мясо. Овощной компонент также вариативен: к помидорам и перцу можно добавить кабачки, шампиньоны, брокколи, белые грибы, маринованные огурцы, острый перец или каперсы. Суть "русской пиццы" — в свободной интерпретации открытого пирога, где вкус складывается из сочетания хрустящего теста, плавленого сыра и яркой, узнаваемой начинки.