Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подчеркнул, что при расследовании катастрофы рейса MH17 аргументы России игнорировались, и страна не была допущена к участию в следствии.
17 июля 2014 года произошло крушение малайзийского Boeing, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, в небе над Донецкой областью. Все 298 человек на борту погибли. Сразу после инцидента Киев возложил вину на ополченцев ДНР, которые, в свою очередь, заявили об отсутствии у них техники, способной поразить цель на такой высоте.
Песков напомнил, что позиция России по этому вопросу широко известна: аргументы страны не учитывались, а сама она была отстранена от следственных действий, что определяет отношение России к итогам расследования.
Кроме того, он выразил мнение, что нет необходимости комментировать недавнее заявление главы МИД Австралии Пенни Вонг о привлечении России к ответственности.
Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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