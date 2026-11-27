Стремление россиян хранить часть сбережений в наличном виде является оправданным инструментом финансовой самостраховки, заявила независимый финансовый советник Анна Карпычева. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что наличие бумажных денег дома обеспечивает доступ к средствам в случае технических сбоев или блокировок банковских приложений.

Ранее сообщалось, что рекордные 39% россиян считают наличные наиболее надежным способом сбережения активов. Подобный уровень доверия к "физическим" деньгам последний раз фиксировался в марте 2022 года. Согласно статистическим данным, за прошедшие 12 месяцев объем наличной массы в обращении увеличился на 3,85 триллиона рублей.

Эксперт выделила четыре основные причины, побуждающие граждан "перекладывать средства из банков в карман". Помимо технологических рисков, на поведение вкладчиков влияет снижение ставок по депозитам вслед за динамикой ключевой ставки, что ослабляет мотивацию держать капитал на счетах.

Также потребителей настораживает усиление контроля со стороны кредитных организаций. Сегодня банковскую карту могут заблокировать даже при отсутствии явных нарушений, если алгоритмы сочтут операции подозрительными. Четвертым фактором эксперт назвала общую экономическую неопределенность и тревожность, подпитываемую слухами о возможной заморозке вкладов.

"Государству невыгодно совершенно замораживать вклады. Это будет просто выстрел себе в ногу, если это сделают", — подчеркнула Карпычева.

Специалист отметила, что финансово грамотным поведением считается хранение дома суммы, эквивалентной расходам семьи на один-два месяца. Это позволяет не зависеть от работы институтов в моменте. Однако избыточное накопление наличности ведет к потере экономической выгоды из-за инфляции.

Если правильно тратить деньги и формировать капитал, излишки сверх "подушки безопасности" должны работать. При этом стоит учитывать, что покупательная способность сбережений может снижаться, поэтому важно диверсифицировать инструменты.

"Из подушки безопасности два месяца вполне себе финансово грамотно хранить у себя дома в наличке. Это как раз на случай того, чтобы — ну мало ли чего", — рассказала эксперт.

Массовый и одновременный отток ликвидности из системы может спровоцировать защитную реакцию регуляторов. В таких условиях банки начнут блокировать переводы более активно, что лишь усилит панику.

Карпычева резюмировала, что устойчивость системы сохраняется, а ответственность за выбор между тревожным хранением "под матрасом" и эффективным инвестированием лежит на самом человеке.

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