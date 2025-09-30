Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Музыка и красота
Музыка и красота
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:28

Мир не может устоять: какие российские исполнители покоряют мировые чарты

Российские исполнители вошли в международные чарты с 2022 по 2025 год — данные ИМИ

Российская музыка продолжает завоёвывать мировую аудиторию, демонстрируя рост популярности за рубежом. По данным Института музыкальных инициатив (ИМИ), российские исполнители регулярно появляются в международных чартах, подтверждая, что язык и происхождение не мешают качественной музыке находить слушателей по всему миру.

С 2022 по 2025 год несколько российских артистов добились значимых результатов на глобальных площадках. Среди них юные певицы Betsy и Мария Янковская, которым удалось войти в топ "Viral Songs Global" на Spotify и Billboard "Hot Dance/Pop Songs" с треком "Сигма-бой". Интересно, что исполнительницам на момент выхода хита было всего 11 и 12 лет, что свидетельствует о раннем старте карьеры и способности молодых артистов находить отклик у международной аудитории.

Международное признание российских коллективов

Группа "Аигел" стала заметной в мировом музыкальном пространстве благодаря песне на татарском языке "Пыяла", которая попала в чарт Shazam и "TikTok Billboard Top 50" в декабре 2023 года. Такой успех показывает, что использование национальных языков не ограничивает потенциал треков на глобальном рынке.

В апреле 2025 года коллектив Ay Yola занял седьмое место в Shazam с песней "Homay" на башкирском, обойдя даже хит Леди Гаги "Abracadabra".

Рэп и электронная сцена

Рэперы также активно расширяют международное присутствие. В 2024 году Big Baby Tape выступил на престижном фестивале Rolling Loud в Таиланде, демонстрируя, что российский хип-хоп востребован за пределами страны. В 2025 году Артур Покатаев, более известный как Канга, вызвал интерес в китайских социальных сетях с треком "Возьми сердце мое".

По словам директора Legacy Music Катерины Бергер, китайская компания NetEase обратилась к лейблу с предложением о расширении сотрудничества по этой композиции:

"Мы получили предложение о сотрудничестве и расширении присутствия в Китае", — пояснила директор Legacy Music Катерина Бергер.

Популярность ремиксов и сотрудничество с диджеями

Лейбл Gamma, сотрудничающий с Татьяной Куртуковой, автором хита "Матушка-земля", отмечает рост международного интереса к ремиксам.

"Мы получаем множество запросов на ремиксы от диджеев из разных стран", — отметил представитель лейбла Gamma.

Советы шаг за шагом для выхода на международную сцену

  1. Сотрудничество с платформами: Spotify, Shazam, NetEase и Billboard помогают получать доступ к широкой аудитории.

  2. Использование национальных языков и культурных элементов может выделить трек среди других международных релизов.

  3. Активная работа с социальными сетями и музыкальными сервисами позволяет отслеживать популярность треков и взаимодействовать с фанатами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выпуск трека только на локальном рынке.
Последствие: ограниченная аудитория, меньше возможностей для коллабораций.
Альтернатива: интеграция в международные платформы и использование мультиязычных версий песен.

А что если…

А что если российские исполнители начнут активно сотрудничать с зарубежными продюсерами и диджеями? Такой шаг позволит укрепить позиции на международной сцене и ускорить рост популярности, создавая кросс-культурные хиты.

FAQ

Как выбрать международные платформы для продвижения трека?
Выбор зависит от жанра и целевой аудитории. Популярны Spotify, Shazam, TikTok, Billboard и NetEase.

Сколько стоит продвижение за рубежом?
Бюджет зависит от платформы, объема рекламной кампании и географического охвата, обычно от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов.

Что лучше: ремиксы или оригинальные версии трека?
Ремиксы помогают привлечь новую аудиторию и диджеев, оригинальная версия — укрепляет авторский стиль артиста.

Мифы и правда

Миф: русскоязычная музыка не востребована за рубежом.
Правда: песни на татарском, башкирском и русском языке регулярно попадают в международные чарты.

Сон и психология

Исследования показывают, что прослушивание музыки на родном языке может вызывать сильные эмоциональные реакции, а новые языки стимулируют когнитивные функции и расширяют культурный кругозор.

Исторический контекст

Российская музыка на мировой сцене не нова. С 90-х годов исполнители постепенно завоевывали аудиторию в Европе и Азии, начиная с рок- и поп-групп, затем хип-хоп и электронная сцена. Современные артисты продолжают эту традицию, но делают это в условиях глобальной цифровой среды, что ускоряет распространение музыки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тейлор Свифт уехала со свадьбы Селены Гомес, чтобы поддержать Трэвиса Келси на матче — Daily Mail сегодня в 0:54

Селена сказала "да", а Тейлор уже удирает: ради чего певица бросила свадьбу

Тейлор Свифт покинула свадьбу подруги, чтобы поддержать жениха на матче, показывая, как звёзды совмещают личную жизнь и светские события.

Читать полностью » Росимущество официально запустило передачу киностудии вчера в 23:58

Культурный коллапс отменяется: Петербург спасает старейшую киностудию страны

Петербург готовится получить в управление киностудию "Ленфильм", что открывает новые возможности для города и регионального кинопроизводства.

Читать полностью » Новый фильм вчера в 22:57

Спрингфилд в опасности: новый фильм "Симпсоны" готовит неожиданный сюрприз фанатам

Новый фильм о "Симпсонах" выходит в кино летом 2027 года — поклонников ждёт возвращение любимых героев и фирменный юмор.

Читать полностью » Личное письмо Джеймса Дина 1954 года продано на аукционе за 32,5 тыс. долларов вчера в 21:41

Тоска и лошади: что Джеймс Дин писал любимой год до трагедии

Редкое любовное письмо Джеймса Дина ушло с молотка за 32 500 долларов, открывая редкую страницу из жизни культового актера.

Читать полностью » Эмералд Феннелл оправдала спорные сцены в новой экранизации вчера в 20:57

Скандал вместо романтики: новая экранизация "Грозового перевала" шокирует откровенными сценами

Эмералд Феннелл предлагает смелую экранизацию "Грозового перевала", где важны эмоции подростка, впервые открывшего роман Бронте, а не классическая романтика.

Читать полностью » США планируют ввести пошлины 100% на зарубежные фильмы — заявление Трампа вчера в 17:53

Голливуд против всего мира: Трамп превращает зарубежные фильмы в роскошь

Трамп предложил защитить американскую киноиндустрию пошлинами на зарубежные фильмы. Новая мера может изменить рынок и повлиять на зрителей по всей стране.

Читать полностью » Кей-поп-композиция вчера в 16:38

Золотая волна захватывает Spotify: кей-поп-трек из мультфильма побил рекорд платформы

Песня "Golden" из мультфильма Netflix удерживает лидерство в Spotify 72 дня, став рекордсменом кей-поп-композиций и вдохновляя фанатов по всему миру.

Читать полностью » Леонардо Ди Каприо назвал любимые фильмы Нолана, Спилберга и Кубрика в интервью Collider вчера в 15:53

Экранные битвы и личные откровения: Ди Каприо назвал фильмы, которые сформировали его как актёра

Леонардо Ди Каприо рассказал о фильмах, которые сформировали его как актера, и поделился подробностями новых кинопроектов.

Читать полностью »

Новости
Дом

Основные виды замков для дверей: от цилиндровых до умных систем
Еда

Запечённые бананы в духовке получаются нежными с карамельным вкусом
Еда

Говядина тушёная с подливкой на сковороде остается сочной
Садоводство

Ошибки октября: подкормка и пересадка декабриста срывают бутонизацию
Красота и здоровье

Якиманская: кашель с болью в груди или одышкой требует срочной диагностики
ДФО

Автоваз подтвердил готовность выпускать 100 тысяч автомобилей ежегодно для такси
Наука

Тектиты возрастом 11 миллионов лет обнаружили в Южной Австралии — профессор Фред Журдан
Авто и мото

Автоэксперт заявил, что оптимально заправляться при падении уровня до четверти бака
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet