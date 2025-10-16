Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 4:10

От Москвы до Лос-Анджелеса: песня на русском бросает вызов мировым хитам

Песня Валерии "Исцелю" прошла отборочный этап премии Грэмми

Певица Валерия достигла нового рубежа в своей карьере: её песня "Исцелю" из одноимённого альбома прошла отборочный этап премии "Грэмми". Этот шаг открывает ей возможность соперничать с музыкантами мирового уровня, а также демонстрирует признание её творчества на международной арене. О значимом событии артистка рассказала лично в своём Telegram-канале.

Отборочный этап и значение события

Оргкомитет престижной премии включил трек "Исцелю" в число композиций, которые будут рассматриваться академиками для номинации на "Песню года". Валерия подчеркнула важность этого этапа для себя и своей команды.

"Моя песня 'Исцелю' из одноимённого альбома прошла отборочный этап премии "Грэмми”. Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии", — написала Валерия.

Певица отметила, что это событие имеет исключительный характер.

Команда и благодарности

Валерия подчеркнула роль своей команды в успехе композиции. Особая благодарность была выражена её сыну Артемию, который выступил главным идеологом проекта и исполнительным продюсером, а также саунд-продюсеру и аранжировщику Andy Platon. Музыканты, участвовавшие в записи трека, также получили признание.

"Я благодарю всю команду: моего сына Артемия, который стал главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером, гениального саунд-продюсера и аранжировщика Andy Platon, всех музыкантов, участвовавших в создании трека. Моя особенная благодарность DARA", — подчеркнула артистка.

Дальнейшие шаги

Валерия обратила внимание на то, что окончательный результат зависит от голосования академиков "Грэмми". Пока преждевременно радоваться, однако уже сейчас достижение является значимым для всей команды и её поклонников.

"Дальнейшая судьба сингла на премии зависит уже от голосования академиков "Грэмми”. Но уже сегодняшний результат для нас всех большое достижение", — заключила она.

Интересные детали

  1. Композиция "Исцелю" стала одной из редких песен на русском языке, прошедших на такой высокий международный уровень.

  2. Проект включал творческое сотрудничество с известными продюсерами и музыкантами, что подчеркнуло глобальный характер работы.

  3. Премия "Грэмми" традиционно оценивает десятки тысяч работ, поэтому попадание в число отобранных треков является большим успехом для любого исполнителя.

Исторический контекст

Для российской сцены это событие можно считать редким прецедентом. В прошлом российские артисты редко попадали в номинации мировых музыкальных премий, а песни на русском языке почти не учитывались при голосовании академиков.

FAQ

Как оцениваются композиции на премии "Грэмми"?
Академики премии рассматривают треки по музыкальному качеству, оригинальности и влиянию на индустрию.

Сколько артистов участвуют в отборочном этапе?
На первый этап отправляется десятки тысяч работ со всего мира.

Что делает трек конкурентоспособным на международной премии?
Качество продюсирования, уникальность исполнения и эмоциональное воздействие на слушателя.

