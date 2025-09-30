Машины возвращаются домой: как российский автопром усилил свои позиции после ухода иностранных брендов

Россия продолжает укреплять позиции на автомобильном рынке, несмотря на уход части иностранных компаний. Производственные мощности, оставшиеся в стране, активно работают под руководством российских инвесторов, а локализация производства продолжает расти.

Разнообразие брендов и моделей

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отметил, что многие по привычке ассоциируют российский автопром в основном с АвтоВАЗом.

"Для многих привычным шаблоном остается отождествление всей отрасли с АвтоВАЗом — конечно, это одно из наших ключевых предприятий с самыми значительными объемами производства. Но я обращу внимание, что только в легковом сегменте у нас в стране производятся автомобили более 20 брендов. На наших собственных сборочных линиях стоят более 50 моделей: седаны, кроссоверы, высокопроходимые автомобили, пикапы", — отметил глава Минпромторга Антон Алиханов.

По его словам, в этом году стартовал выпуск нескольких новых моделей: Lada Iskra, минивэна Sollers SP7, автомобилей бренда Tenet и гибридных машин Voyah. В ближайшие месяцы планируется запустить производство электромобиля "Атом".

Производственные показатели

После ухода иностранных инвесторов заводы смогли не только сохранить производство, но и значительно его увеличить. В 2024 году выпуск автомобилей вырос в полтора раза по сравнению с 2023-м, превысив 142 тысячи машин.

В августе 2025 года сошло с конвейеров 37,5 тыс. легковых автомобилей, что на 27,4% меньше, чем год назад. За первые восемь месяцев года общая сборка составила 420 тыс. машин, снизившись на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Новые бренды на рынке

По данным главы "Автостата" Сергея Целикова, в 2025 году российский рынок пополнился пятью новыми брендами: Avatr, Rox, KGM, Tenet и Exlantix. Эти марки уже начали активное присутствие на рынке, предлагая как традиционные модели, так и гибридные решения.

Локализация и стратегические цели

Министр подчеркнул, что почти все автозаводы, оставленные зарубежными инвесторами, функционируют под контролем российских компаний. При этом заключены соглашения с партнёрами из дружественных стран о дальнейшем развитии локализации.

До 2035 года стратегия развития автопромышленности предусматривает расширение собственного производства в различных сегментах, включая электромобили, гибридные машины и кроссоверы. Это позволит не только увеличить объемы сборки, но и укрепить позиции отечественных брендов на внутреннем рынке.

Как изменился рынок автомобилей

Производство легковых автомобилей в России охватывает более 20 брендов, что позволяет покупателю выбирать из более чем 50 моделей. Среди новых моделей этого года особое внимание заслуживают гибридные и электрические решения. Заводы, ранее покинутые иностранными инвесторами, смогли не только возобновить работу, но и увеличить выпуск продукции.

А что если…

Если тенденция локализации продолжится, российский автопром сможет быстрее перейти к массовому производству электромобилей и гибридных автомобилей, снизив зависимость от зарубежных комплектующих и технологий. Это создаст новые рабочие места и улучшит качество обслуживания на рынке.

FAQ

Как выбрать автомобиль среди новых моделей?

Лучше ориентироваться на комбинацию цены, технических характеристик и доступности сервисного обслуживания.

Сколько стоит электромобиль "Атом"?

Точная стоимость будет объявлена ближе к запуску производства, ориентировочно она будет конкурентоспособной в сегменте городских электрокаров.

Что лучше: гибрид или электромобиль?

Выбор зависит от условий эксплуатации: для города удобнее электромобиль, для дальних поездок с ограниченной инфраструктурой — гибрид.

Мифы и правда

Миф: российский автопром — это только АвтоВАЗ.

Правда: в стране производятся автомобили более 20 брендов с разнообразными моделями. Миф: уход иностранных инвесторов остановит производство.

Правда: заводы успешно работают под управлением российских инвесторов и увеличивают выпуск. Миф: электромобили в России — редкость.

Правда: уже есть планы по запуску моделей "Атом" и гибридных машин Voyah.

Интересные факты

В 2025 году на российский рынок вышли сразу пять новых автомобильных брендов. Заводы, оставшиеся после ухода зарубежных компаний, смогли увеличить производство на 50% в 2024 году. В августе 2025 года производство легковых автомобилей сократилось на 27,4% в годовом сравнении, но общий тренд локализации сохраняется.

Исторический контекст

С момента распада СССР российский автопром прошёл несколько волн трансформации: приватизация 1990-х, приход иностранных инвесторов в 2000-х и постепенный уход зарубежных компаний в 2020-х. Сейчас стратегия развития до 2035 года направлена на создание полностью самостоятельного производства в сегментах легковых автомобилей, кроссоверов, гибридов и электромобилей.