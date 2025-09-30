Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Voyah
Voyah
© commons.wikimedia.org by Ssu is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:54

Машины возвращаются домой: как российский автопром усилил свои позиции после ухода иностранных брендов

В России производят более 20 автомобильных брендов с более 50 моделями — Минпромторг

Россия продолжает укреплять позиции на автомобильном рынке, несмотря на уход части иностранных компаний. Производственные мощности, оставшиеся в стране, активно работают под руководством российских инвесторов, а локализация производства продолжает расти.

Разнообразие брендов и моделей

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отметил, что многие по привычке ассоциируют российский автопром в основном с АвтоВАЗом.

"Для многих привычным шаблоном остается отождествление всей отрасли с АвтоВАЗом — конечно, это одно из наших ключевых предприятий с самыми значительными объемами производства. Но я обращу внимание, что только в легковом сегменте у нас в стране производятся автомобили более 20 брендов. На наших собственных сборочных линиях стоят более 50 моделей: седаны, кроссоверы, высокопроходимые автомобили, пикапы", — отметил глава Минпромторга Антон Алиханов.

По его словам, в этом году стартовал выпуск нескольких новых моделей: Lada Iskra, минивэна Sollers SP7, автомобилей бренда Tenet и гибридных машин Voyah. В ближайшие месяцы планируется запустить производство электромобиля "Атом".

Производственные показатели

После ухода иностранных инвесторов заводы смогли не только сохранить производство, но и значительно его увеличить. В 2024 году выпуск автомобилей вырос в полтора раза по сравнению с 2023-м, превысив 142 тысячи машин.

В августе 2025 года сошло с конвейеров 37,5 тыс. легковых автомобилей, что на 27,4% меньше, чем год назад. За первые восемь месяцев года общая сборка составила 420 тыс. машин, снизившись на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Новые бренды на рынке

По данным главы "Автостата" Сергея Целикова, в 2025 году российский рынок пополнился пятью новыми брендами: Avatr, Rox, KGM, Tenet и Exlantix. Эти марки уже начали активное присутствие на рынке, предлагая как традиционные модели, так и гибридные решения.

Локализация и стратегические цели

Министр подчеркнул, что почти все автозаводы, оставленные зарубежными инвесторами, функционируют под контролем российских компаний. При этом заключены соглашения с партнёрами из дружественных стран о дальнейшем развитии локализации.

До 2035 года стратегия развития автопромышленности предусматривает расширение собственного производства в различных сегментах, включая электромобили, гибридные машины и кроссоверы. Это позволит не только увеличить объемы сборки, но и укрепить позиции отечественных брендов на внутреннем рынке.

Как изменился рынок автомобилей

  1. Производство легковых автомобилей в России охватывает более 20 брендов, что позволяет покупателю выбирать из более чем 50 моделей.

  2. Среди новых моделей этого года особое внимание заслуживают гибридные и электрические решения.

  3. Заводы, ранее покинутые иностранными инвесторами, смогли не только возобновить работу, но и увеличить выпуск продукции.

А что если…

Если тенденция локализации продолжится, российский автопром сможет быстрее перейти к массовому производству электромобилей и гибридных автомобилей, снизив зависимость от зарубежных комплектующих и технологий. Это создаст новые рабочие места и улучшит качество обслуживания на рынке.

FAQ

Как выбрать автомобиль среди новых моделей?
Лучше ориентироваться на комбинацию цены, технических характеристик и доступности сервисного обслуживания.

Сколько стоит электромобиль "Атом"?
Точная стоимость будет объявлена ближе к запуску производства, ориентировочно она будет конкурентоспособной в сегменте городских электрокаров.

Что лучше: гибрид или электромобиль?
Выбор зависит от условий эксплуатации: для города удобнее электромобиль, для дальних поездок с ограниченной инфраструктурой — гибрид.

Мифы и правда

  1. Миф: российский автопром — это только АвтоВАЗ.
    Правда: в стране производятся автомобили более 20 брендов с разнообразными моделями.

  2. Миф: уход иностранных инвесторов остановит производство.
    Правда: заводы успешно работают под управлением российских инвесторов и увеличивают выпуск.

  3. Миф: электромобили в России — редкость.
    Правда: уже есть планы по запуску моделей "Атом" и гибридных машин Voyah.

Интересные факты

  1. В 2025 году на российский рынок вышли сразу пять новых автомобильных брендов.

  2. Заводы, оставшиеся после ухода зарубежных компаний, смогли увеличить производство на 50% в 2024 году.

  3. В августе 2025 года производство легковых автомобилей сократилось на 27,4% в годовом сравнении, но общий тренд локализации сохраняется.

Исторический контекст

С момента распада СССР российский автопром прошёл несколько волн трансформации: приватизация 1990-х, приход иностранных инвесторов в 2000-х и постепенный уход зарубежных компаний в 2020-х. Сейчас стратегия развития до 2035 года направлена на создание полностью самостоятельного производства в сегментах легковых автомобилей, кроссоверов, гибридов и электромобилей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белорусский рынок гибридов теряет продажи из-за роста утильсбора для компаний — глава БАА Сергей Худоешко сегодня в 14:53

Мост в обход закона: как "серый" импорт гибридов захватывает белорусский рынок

Белорусский рынок гибридов переживает кризис: рост утильсбора стимулирует "серый" импорт, а официальные дилеры теряют продажи, сталкиваясь с нечестной конкуренцией.

Читать полностью » Лакокрасочное покрытие машин разрушается от птичьих экскрементов — эксперт Алексей Смирнов сегодня в 14:26

Проклятье городской парковки: эти следы превращают продажу авто в вечный торг

Птичьи следы на кузове — не просто грязь. Узнайте, как они разрушают лак и что поможет сохранить блеск автомобиля надолго.

Читать полностью » Неисправные свечи накаливания вызывают трудный запуск, дым и рост расхода топлива сегодня в 13:47

Дизель зимой не заводится? Всё может решить маленькая свеча

Свечи накаливания — важный элемент дизельного мотора. Разбираем признаки их неисправности, способы проверки дома и случаи, когда лучше ехать в сервис.

Читать полностью » Расход топлива у вариатора ниже на 1–2 литра по сравнению с классическим автоматом сегодня в 12:39

Коробка передач выбирает не только плавность, но и срок жизни машины

Вариатор или «автомат» — что выбрать? Разбираем плюсы и минусы обеих трансмиссий, а также условия, в которых каждая проявит себя лучше.

Читать полностью » Камеры фиксируют выезд на автобусную полосу, движение по обочине и разговоры по телефону сегодня в 11:34

Письма счастья подорожали: камеры выписывают штрафы до 7,5 тысяч рублей

Камеры на полосах фиксируют больше, чем кажется. Разбираем, какие нарушения они видят, какие штрафы приходят и когда реально обжаловать постановление.

Читать полностью » Максимилиан Железняк объяснил, как разряженный аккумулятор вызывает остановку авто сегодня в 10:29

Машина глохнет на ходу: невидимый враг может подстерегать вас прямо на трассе

Машина может заглохнуть прямо на ходу, и причины не всегда очевидны. Разбираем главные источники неисправности и реальные способы их устранения.

Читать полностью » Автоэксперт заявил, что оптимально заправляться при падении уровня до четверти бака сегодня в 9:27

Как ехать дальше на последних литрах: приёмы, которые спасают даже в глуши

Индикатор топлива загорелся, а до заправки десятки километров? Разбираемся, сколько реально можно проехать и какие риски вас ждут.

Читать полностью » Porsche 911 и Toyota Hilux возглавили мировые продажи автомобилей в 2024 году — данные аналитика Фелипе Муньоса сегодня в 9:18

Горные дороги ведут к Porsche: удивительные фавориты автопокупателей по всему миру

В 2024 году мировые продажи автомобилей показали неожиданные лидеры — от Porsche в Андорре до Toyota Hilux и BYD Qin в разных странах.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

В полтора года хомяк считается старым
Садоводство

Хлорофитум растёт лучше на восточных окнах, а при сухости требует регулярного опрыскивания
Наука

Оседлые сообщества существовали в Аравии ещё 11 тысяч лет назад — Университет Канадзавы
Авто и мото

Рука на рычаге коробки передач ускоряет износ трансмиссии — автомеханик Алексей Степанцов
СФО

"Авито" и "Купера": в ХМАО число женских резюме на курьеров выросло почти вдвое
Еда

Экологи: слив кулинарного масла в канализацию перегружает очистные сооружения
Красота и здоровье

Исследование PLOS One: дыхательные практики вызывают изменённые состояния сознания
Питомцы

Обычные бутылки для воды опасны для собак на прогулке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet