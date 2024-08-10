Туристы из России не могут вылететь из Венесуэлы, в которой проходят политические протесты

Российские туристы, путешествующие с туроператором Pegas Touristik, столкнулись с проблемами при попытке покинуть остров Маргарита в Венесуэле. Им отказывают в выезде в аэропорту, при этом другие туристы могут свободно покидать остров. Нет официальных объяснений от властей или ограничений на перемещение внутри страны, что создает путаницу и приводит к потере денег на уже купленные внутренние билеты, сообщает Газета.Ру.

Ситуация осложняется политическими протестами и столкновениями в стране, особенно после президентских выборов 28 июля, на которых было объявлено о победе Николаса Мадуро. Российское посольство призвало граждан соблюдать меры безопасности и избегать мест массового скопления людей.

Фото: commons.wikimedia.org/Oscar Costero (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)