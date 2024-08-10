Туристы из России не могут вылететь из Венесуэлы, в которой проходят политические протесты

Российские туристы, путешествующие с туроператором Pegas Touristik, столкнулись с проблемами при попытке покинуть остров Маргарита в Венесуэле. Им отказывают в выезде в аэропорту, при этом другие туристы могут свободно покидать остров. Нет официальных объяснений от властей или ограничений на перемещение внутри страны, что создает путаницу и приводит к потере денег на уже купленные внутренние билеты, сообщает Газета.Ру.
Ситуация осложняется политическими протестами и столкновениями в стране, особенно после президентских выборов 28 июля, на которых было объявлено о победе Николаса Мадуро. Российское посольство призвало граждан соблюдать меры безопасности и избегать мест массового скопления людей.
Фото: commons.wikimedia.org/Oscar Costero (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Американского рэпера Трэвиса Скотта освободили после задержания за драку в Париже
Американский рэпер Трэвис Скотт был освобожден после задержания за нападение на охранника в отеле в Париже. Прокуратура Парижа приняла решение прекратить дело, поскольку преступление считается недостаточно серьезным.
Газпром увеличил на 3% подачу газа в Евросоюз через станцию Суджа
Объемы перекачки голубого топлива в Евросоюз транзитом через газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную в Курской области ПАО Газпром нарастил на 3% по сравнению с поставками сутками ранее, сообщает официальный представитель компании.
Миколог Захарьинский: некоторые грибы способы разрушать древесину
Грибы обладают впечатляющими возможностями и могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Миколог Алексей Захарьинский объяснил, что некоторые виды грибов способны разрушать древесину, пробивать асфальт, вызывать инфекции и даже контролировать поведение насекомых, превращая их в "зомби".
Эндокринолог Джозеф: гормоны щитовидной железы влияют на вес
Британский эндокринолог и основатель клиники похудения, профессор Франклин Джозеф указал на гормональные причины увеличения веса, даже при соблюдении диеты и занятиях спортом. Он выделил влияние гормонов щитовидной железы, тестостерона, эстрогена, кортизола, а также ГПП-1 и ГИП, которые стимулируют инсулин и могут вызывать чрезмерный аппетит и снижение чувства сытости.