Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова
© wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:16

Самая серьёзная трудность для России в спорте оказалась не в финансах

Татьяна Тарасова заявила, что главная проблема спорта в РФ связана с изоляцией

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе со Sport24 открыто заявила, что сегодня самая серьёзная трудность для российского спорта связана не с финансами или подготовкой кадров, а с международной изоляцией.

"Мы работаем, чтобы побеждать"

"Что ещё может быть, кроме отсутствия нас на международной арене? Мы работаем для того, чтобы участвовать и побеждать", — сказала Тарасова.

Она подчеркнула, что рассчитывает на скорое завершение периода отстранения российских спортсменов.

Мнение коллег

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе называла другой фактор — недостаточное государственное финансирование детского спорта. По её словам, именно эта проблема мешает развитию новых поколений спортсменов.

Контекст ситуации

С февраля 2022 года, после начала конфликта на Украине, большинство российских атлетов были отстранены от международных соревнований по рекомендации МОК. Некоторые спортсмены всё же получили возможность выступать, но исключительно в нейтральном статусе.

