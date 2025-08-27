Самая серьёзная трудность для России в спорте оказалась не в финансах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе со Sport24 открыто заявила, что сегодня самая серьёзная трудность для российского спорта связана не с финансами или подготовкой кадров, а с международной изоляцией.

"Мы работаем, чтобы побеждать"

"Что ещё может быть, кроме отсутствия нас на международной арене? Мы работаем для того, чтобы участвовать и побеждать", — сказала Тарасова.

Она подчеркнула, что рассчитывает на скорое завершение периода отстранения российских спортсменов.

Мнение коллег

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе называла другой фактор — недостаточное государственное финансирование детского спорта. По её словам, именно эта проблема мешает развитию новых поколений спортсменов.

Контекст ситуации

С февраля 2022 года, после начала конфликта на Украине, большинство российских атлетов были отстранены от международных соревнований по рекомендации МОК. Некоторые спортсмены всё же получили возможность выступать, но исключительно в нейтральном статусе.