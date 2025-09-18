Лимит на легионеров грозит обернуться отставкой главного тренера сборной

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев резко отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. Об этом сообщил "РБ Спорт".

По словам Дегтярева, назначение Карпина согласовывалось с ним лично, и в дальнейшем такой вопрос может снова быть вынесен на комиссию.

"Могу, кстати, не согласовать в следующий раз. Будет комиссия, обсуждать будем. Может ли он покинуть свой пост? Я не знаю", — заявил министр.

Кроме того, отвечая на вопрос о критике лимита со стороны главного тренера "Зенита" Сергея Семака, Дегтярев отреагировал с иронией:

"А кто это?" — сказал он.

Контекст

С 2028 года в Российской премьер-лиге планируется жёсткое ограничение: клубам разрешат заявлять только десять иностранных игроков на сезон, а выпускать на поле одновременно — не более пяти.

Карпин и Семак выступили против инициативы, указывая, что это снизит конкурентоспособность российских клубов и уровня чемпионата.

Итог

Заявления Дегтярева показали, что вопрос лимита на легионеров остаётся одним из самых конфликтных в российском футболе, а его последствия могут затронуть даже судьбу главного тренера сборной.