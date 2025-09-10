Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ural-66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:40

Как Россия планирует избежать зависимости от Китая: важные шаги в диверсификации экспорта

Замминистра Роман Чекушов: диверсификация экспорта — ключ к устойчивому развитию России

Российские экспортные поставки нуждаются в диверсификации, чтобы избежать зависимости от одного рынка, отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в рамках "Открытой студии" издания "ФедералПресс".

"Конечно, первым и самым большим рынком является рынок Китайской Народной Республики. Но экспортные стратегии предприятий точно должны ориентироваться на другие рынки, потому что в любом случае географические направления продаж нужно диверсифицировать. Нельзя быть зависимым от одного направления. Каким бы хорошим, теплым и дружеским партнер ни был, всегда нужно иметь альтернативу для того, чтобы транспортные потоки направлять и управлять продажами", — сказал Чекушов.

Новые направления экспорта

По словам замминистра, России важно активнее продвигать продукцию в Индию, Индонезию, Малайзию и другие страны Азии. Эти рынки обладают значительным потенциалом и способны обеспечить устойчивый спрос на российские товары.

"Когда твой клиент монополист, то и цены существенно отличаются от тех, что устанавливаются в условиях конкуренции. Поэтому мы обращаем внимание на необходимость присутствия российских товаров на рынках Индии, Индонезии, Малайзии. Мы здесь видим большие перспективы, и рынки огромные — Индия по населению перегнала Китай", — пояснил Чекушов.

Африканский вектор

Отдельное внимание Россия планирует уделить странам Африки. Если традиционными партнёрами остаются Египет, Марокко и Алжир, то в ближайшей перспективе стоит задача расширить сотрудничество и с другими государствами. Среди целевых направлений названы Сенегал, Танзания и ЮАР.

Зачем нужна диверсификация

Экономисты отмечают, что опора только на один крупный рынок всегда несёт риски. Если условия торговли изменятся, страдает не только отдельная компания, но и целые отрасли. Расширение географии поставок позволяет сгладить такие колебания и даёт возможность российским предприятиям свободнее управлять ценами и логистикой.

Три интересных факта

  1. Китай уже более десяти лет остаётся крупнейшим торговым партнёром России, на его долю приходится свыше 30% всего внешнеторгового оборота.
  2. Индия ежегодно увеличивает импорт нефти и угля из России, но также проявляет интерес к закупке удобрений и металлов.
  3. Африка к 2050 году станет самым быстрорастущим по численности населения регионом мира, что открывает новые возможности для экспорта продовольствия и промышленной продукции.

