Как Россия планирует избежать зависимости от Китая: важные шаги в диверсификации экспорта

Российские экспортные поставки нуждаются в диверсификации, чтобы избежать зависимости от одного рынка, отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в рамках "Открытой студии" издания "ФедералПресс".

"Конечно, первым и самым большим рынком является рынок Китайской Народной Республики. Но экспортные стратегии предприятий точно должны ориентироваться на другие рынки, потому что в любом случае географические направления продаж нужно диверсифицировать. Нельзя быть зависимым от одного направления. Каким бы хорошим, теплым и дружеским партнер ни был, всегда нужно иметь альтернативу для того, чтобы транспортные потоки направлять и управлять продажами", — сказал Чекушов.

Новые направления экспорта

По словам замминистра, России важно активнее продвигать продукцию в Индию, Индонезию, Малайзию и другие страны Азии. Эти рынки обладают значительным потенциалом и способны обеспечить устойчивый спрос на российские товары.

"Когда твой клиент монополист, то и цены существенно отличаются от тех, что устанавливаются в условиях конкуренции. Поэтому мы обращаем внимание на необходимость присутствия российских товаров на рынках Индии, Индонезии, Малайзии. Мы здесь видим большие перспективы, и рынки огромные — Индия по населению перегнала Китай", — пояснил Чекушов.

Африканский вектор

Отдельное внимание Россия планирует уделить странам Африки. Если традиционными партнёрами остаются Египет, Марокко и Алжир, то в ближайшей перспективе стоит задача расширить сотрудничество и с другими государствами. Среди целевых направлений названы Сенегал, Танзания и ЮАР.

Зачем нужна диверсификация

Экономисты отмечают, что опора только на один крупный рынок всегда несёт риски. Если условия торговли изменятся, страдает не только отдельная компания, но и целые отрасли. Расширение географии поставок позволяет сгладить такие колебания и даёт возможность российским предприятиям свободнее управлять ценами и логистикой.

Три интересных факта