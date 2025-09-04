Русская кухня глазами канадца: от восторга до недоумения
Канадский защитник московского ЦСКА Джереми Рой признался, что за время игры в России успел познакомиться с местной кухней и выделил свои кулинарные предпочтения. В интервью Sport24 хоккеист рассказал, какие блюда ему пришлись по вкусу, а какие — так и остались непонятными.
Любимые блюда
Игрок отметил, что особенно полюбил мясо, приготовленное на открытом огне.
"Много блюд нравится. Все, что связано с мясом на огне, люблю. Например — шашлык. Борщ у меня любимый из супов", — отметил защитник ЦСКА Джереми Рой.
По его словам, эти блюда стали для него символом русской кухни, и теперь он с удовольствием заказывает их в ресторанах.
Что не понравилось
Но не вся традиционная еда пришлась спортсмену по душе. Хоккеист признался, что не смог привыкнуть к холодцу.
"Мясо в желе выглядит странно, первой моей ассоциацией, когда я увидел холодец, была еда для собак. (…) Я именно про внешний вид", — добавил Рой.
Таким образом, знакомство с русской кухней оставило у игрока в целом положительные впечатления, хотя некоторые блюда показались ему слишком необычными.
