Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:23

Случайная травма с кровью и онемением — гонка превратилась в испытание

Биатлонистка Павлушина случайно травмировала Викторию Метелю на чемпионате России

На чемпионате России по летнему биатлону произошёл необычный инцидент: биатлонистка Кристина Павлушина во время индивидуальной гонки случайно травмировала соперницу Викторию Метелю.

Как это произошло

По словам Метели, удар оказался случайным:

"Она выходила на подъем, размахивала палками и ударила мне в зуб, в десну. У меня сразу пошла кровь, онемела верхняя часть рта, губа. Я не могла открыть рот, чтобы дышать в полном объеме", — рассказала спортсменка в интервью "Матч ТВ".

Последствия для результата

Несмотря на травму, Виктория Метеля смогла продолжить гонку и финишировала шестой. Кристина Павлушина заняла 45-е место. Инцидент, по словам пострадавшей, на итог не повлиял.

Контекст

Российские и белорусские биатлонисты с марта 2022 года отстранены от международных стартов решением Международного союза биатлонистов (IBU). Поэтому национальные соревнования остаются для них главной ареной для практики и конкуренции.

Заключение

Случай с Павлушиной и Метелей ещё раз подчеркнул, что в контактных моментах на трассе биатлона возможны неожиданные травмы, даже если они происходят без злого умысла. К счастью, этот эпизод не лишил спортсменку возможности показать достойный результат.

