Бег спортсменов
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:31

Без злости и упрёков: что в США говорят российскому победителю в прыжках с шестом

Легкоатлет Соловьев рассказал о поддержке американцев на фоне отстранения российских спортсменов

Победитель студенческого чемпионата США (NCAA) в прыжках с шестом, россиянин Александр Соловьев, поделился своим опытом общения с американцами и рассказал, как они реагируют на отстранение российских спортсменов от международных стартов.

"Никто не сказал "так вам и надо" или что-то вроде этого. Наоборот, говорят: "Надеемся скоро Россию увидеть и в секторе для прыжков с шестом"", — отметил легкоатлет.

Чемпионский результат

В июне этого года Соловьев завоевал золото NCAA в Юджине, преодолев планку на высоте 5,78 метра. Сейчас спортсмен учится в университете Texas A&M и продолжает готовиться к новым стартам.

