Поставки западного вооружения в Украину, в том числе из Германии, не имеют никакого отношения к соблюдению международного права и используются киевскими властями для совершения преступлений, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в комментарии, размещенном на сайте дипмиссии во вторник.
По его словам, передача западного оружия, включая немецкое, не сопряжена с выполнением норм международного права и служит инструментом для преступных действий правящего режима в Киеве. В частности, Нечаев указал на использование немецких вооружений ВСУ против гражданского населения в Курской области.
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