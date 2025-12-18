Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Студент проводит наблюдение через микроскоп
Студент проводит наблюдение через микроскоп
© Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:07

Российские молодые ученые в 2026 году получат 2000 новых рабочих мест — секретные планы Минобрнауки

Научные коллективы в российских вузах и исследовательских центрах в 2026 году заметно омолодятся — государство рассчитывает не только расширить сеть молодежных лабораторий, но и создать тысячи новых ставок для исследователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Минобрнауки РФ, где раскрыли параметры дальнейшего развития программы.

Две тысячи рабочих мест и 200 новых лабораторий

Минобрнауки планирует в 2026 году создать около 2 тыс. новых рабочих мест в молодежных лабораториях. Их число, как следует из сообщения, будет около 200 — новые ставки появятся за счёт открытия новых площадок. Кадровая конструкция программы заранее закреплена: минимум две трети сотрудников таких лабораторий должны быть молодыми учёными до 39 лет.

"Порядка 2 тыс. новых рабочих мест создадут в рамках молодежных лабораторий в 2026 году. Минимум две трети коллектива будут составлять молодые ученые в возрасте до 39 лет", — говорится в сообщении. Таким образом, расширение сети лабораторий одновременно решает две задачи — увеличивает число исследовательских позиций и задаёт возрастную структуру команд.

Как работает программа и какие планы до 2030 года

Программа по созданию молодежных лабораторий стартовала в 2018 году. С 2025 года она реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". По данным Минобрнауки, в России уже действует 971 молодежная лаборатория на базе 376 научных организаций и университетов, где открыто более 9 тыс. ставок для исследователей.

Дальнейшее расширение рассчитано на среднесрочную перспективу. К 2030 году планируется открыть ещё порядка 770 новых молодежных лабораторий. В логике ведомства это не разовая мера, а длительная инвестиция в инфраструктуру и кадровую базу науки, которая должна работать на обновление исследовательских направлений и привлечение новых специалистов.

Примеры результатов и роль технологического лидерства

В сообщении Минобрнауки приведены примеры результатов работы молодежных лабораторий. Среди них — создание прототипа первого квантового компьютера на ионах в ФИАН им. П. Н. Лебедева и Российском квантовом центре, разработка тест-системы для определения РНК дальневосточного субтипа вируса клещевого энцефалита в ИБХ РАН. В этом же перечне — разработка установки по утилизации дымовых газов с получением синтетического топлива в Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал программу одним из наиболее эффективных инструментов вовлечения молодежи в исследования и увязал её с задачей технологического лидерства.

"Программа по созданию молодежных лабораторий зарекомендовала себя как один из самых эффективных инструментов по вовлечению талантливой молодежи в исследовательскую деятельность", — отметил министр Валерий Фальков.

Он также сообщил, что из 1,1 тыс. заявок на создание лабораторий, поданных в этом году, более 900 направлены на реализацию нацпроектов технологического лидерства.

Минобрнауки также подчёркивает, что программа даёт возможность "мягкой перезагрузки" научной повестки в организациях, помогает использовать потенциал федеральных научных организаций и вузов для задач региональной экономики. Отдельно отмечается влияние на наставничество и взаимодействие науки с индустриальными партнёрами, среди которых в сообщении названы "Газпромнефть", "Биокад" и "Лаборатория Касперского".

