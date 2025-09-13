Иллюзии против реальности: что ждёт российских женщин за рубежом

Блогер и путешественница Марина Ершова, объехавшая полмира, рассказала в своём блоге на "Дзене", какие мифы о россиянках за границей совершенно не соответствуют действительности.

Миф №1. "За рубежом всех россиянок ценят"

На деле, уверена Ершова, никакого особого отношения ждать не стоит:

"Ты просто очередная иностранка с жутким акцентом, а иногда ещё и с кучей ярлыков: "наверное, хочет гражданство”, "ищет кошелёк”, "слишком серьёзная”. Ценить будут ровно настолько, насколько ты сама себя ценишь".

Миф №2. "Легко найти богатого иностранца"

По словам путешественницы, иллюзия о "кошельках за границей" не выдерживает проверки реальностью:

"Чаще всего встречаешь мужчин, гордящихся тем, что у них ипотека и кредит на пикап. И они искренне считают, что это — богатство. Так что если твой ориентир — кошелёк, лучше сразу в банк, а не за границу".

К тому же, добавила она, не стоит ожидать ежедневных букетов — романтика у многих иностранных мужчин тоже весьма дозированная.

Миф №3. "Зарубежные мужчины лучше российских"

Ершова уверена: глобальных различий нет.

"Думаете, за границей нет тех, кто носки под диван прячет и пиво литрами льёт? Ох, есть, и ещё какие экземпляры! Просто у них пиво не "Жигулёвское”, а Heineken".

Вместо сказок — реальность

Путешественница советует соотечественницам не строить иллюзий: