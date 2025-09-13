Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Турция
Турция
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Иллюзии против реальности: что ждёт российских женщин за рубежом

Блогер: зарубежные мужчины ничем не лучше российских — мифы не работают

Блогер и путешественница Марина Ершова, объехавшая полмира, рассказала в своём блоге на "Дзене", какие мифы о россиянках за границей совершенно не соответствуют действительности.

Миф №1. "За рубежом всех россиянок ценят"

На деле, уверена Ершова, никакого особого отношения ждать не стоит:

"Ты просто очередная иностранка с жутким акцентом, а иногда ещё и с кучей ярлыков: "наверное, хочет гражданство”, "ищет кошелёк”, "слишком серьёзная”. Ценить будут ровно настолько, насколько ты сама себя ценишь".

Миф №2. "Легко найти богатого иностранца"

По словам путешественницы, иллюзия о "кошельках за границей" не выдерживает проверки реальностью:

"Чаще всего встречаешь мужчин, гордящихся тем, что у них ипотека и кредит на пикап. И они искренне считают, что это — богатство. Так что если твой ориентир — кошелёк, лучше сразу в банк, а не за границу".

К тому же, добавила она, не стоит ожидать ежедневных букетов — романтика у многих иностранных мужчин тоже весьма дозированная.

Миф №3. "Зарубежные мужчины лучше российских"

Ершова уверена: глобальных различий нет.

"Думаете, за границей нет тех, кто носки под диван прячет и пиво литрами льёт? Ох, есть, и ещё какие экземпляры! Просто у них пиво не "Жигулёвское”, а Heineken".

Вместо сказок — реальность

Путешественница советует соотечественницам не строить иллюзий:

"Жизнь за границей — это не про короны, а про адаптацию, умение быть собой и строить нормальные отношения".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туроператоры: в сентябре 2025 года в Турции нет горящих туров из-за высокой загрузки отелей сегодня в 14:40

Турция осенью без скидок: бархатный сезон превратился в гонку за свободный номер

Узнайте, почему в сентябре 2025 года цены на туры в Турцию остались высокими. Отели загружены, а 'горящие' предложения исчезли — в чём причина?

Читать полностью » АТОР: туры в Таиланд из Москвы зимой 2025–2026 стоят от 204 тысяч рублей сегодня в 13:38

Как сэкономить на зимнем отдыхе в Таиланде: секрет — в выборе города вылета

Статистика роста цен на туры в Таиланд на зиму 2025-2026 может шокировать россиян. Средние суммы варьируются от 150 до 215 тыс. рублей — изучите детали.

Читать полностью » Закусочные в США появились в начале XX века как формат быстрого питания сегодня в 12:34

Почему американские закусочные стали культурным символом XX века

Американские закусочные — это бургеры, панкейки и кофе 24/7. Diners стали символом гастрономической культуры и важной частью туристического опыта в США.

Читать полностью » Мотели в США стали символом автомобильных путешествий XX века сегодня в 13:31

Отель или мотель: что даёт особую атмосферу путешествия в США

Ночёвка в мотелях во время путешествия по США дарит особые ощущения: простота, неоновые вывески и атмосфера культовых фильмов превращают отдых в киношный опыт.

Читать полностью » Афроамериканская кухня soul food сформировалась на юге США сегодня в 10:30

От рабских полей до ресторанов: история афроамериканских рецептов в США

Soul food — афроамериканская кухня Юга США, включающая жареную курицу, кукурузный хлеб и батат. Эти блюда отражают историю, культуру и традиции сообщества.

Читать полностью » Традиционные завтраки США включают панкейки, яйца и бекон сегодня в 9:28

Панкейки и бекон: как формировался культ американского завтрака

Американский завтрак — это панкейки с сиропом, яйца и бекон, кофе и тосты. Классика утренней культуры США сочетает простоту, сытность и доступность.

Читать полностью » Иммиграция сформировала гастрономическое разнообразие США сегодня в 8:26

От пиццы до такос: что подарили США разные культуры

Иммиграция в США сформировала уникальные гастрономические традиции: пицца от итальянцев, такос от мексиканцев и азиатские блюда стали частью повседневной кухни.

Читать полностью » Десерты в США сочетают европейские корни и местные новации сегодня в 7:25

Почему чизкейк и донаты стали культовыми символами США

Американские десерты — это чизкейк Нью-Йорка, донаты к утреннему кофе, пекановые пироги Юга и брауни. Сладости отражают историю и культуру страны.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям рассказал о характерах своих детей
Наука

В Турции обнаружили древнюю печать бронзового века в Карахёюке
Авто и мото

Водители СССР применяли запасные предохранители для ремонта электрики автомобилей
Садоводство

Осенняя посадка флоксов помогает сохранить пышное цветение на годы вперёд
Красота и здоровье

Врач Рохас предупредил: людям с гибкими суставами стоит проверить сердце и сосуды
Красота и здоровье

Профессор Мойсеяк рассказала, сколько можно хранить чай в термосе
Дом

Эксперты по хранению: старые бумаги и ненужная одежда занимают пространство и провоцируют стресс
Авто и мото

МВД России объяснило штраф за видеорегистратор на дороге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet