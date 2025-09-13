Иллюзии против реальности: что ждёт российских женщин за рубежом
Блогер и путешественница Марина Ершова, объехавшая полмира, рассказала в своём блоге на "Дзене", какие мифы о россиянках за границей совершенно не соответствуют действительности.
Миф №1. "За рубежом всех россиянок ценят"
На деле, уверена Ершова, никакого особого отношения ждать не стоит:
"Ты просто очередная иностранка с жутким акцентом, а иногда ещё и с кучей ярлыков: "наверное, хочет гражданство”, "ищет кошелёк”, "слишком серьёзная”. Ценить будут ровно настолько, насколько ты сама себя ценишь".
Миф №2. "Легко найти богатого иностранца"
По словам путешественницы, иллюзия о "кошельках за границей" не выдерживает проверки реальностью:
"Чаще всего встречаешь мужчин, гордящихся тем, что у них ипотека и кредит на пикап. И они искренне считают, что это — богатство. Так что если твой ориентир — кошелёк, лучше сразу в банк, а не за границу".
К тому же, добавила она, не стоит ожидать ежедневных букетов — романтика у многих иностранных мужчин тоже весьма дозированная.
Миф №3. "Зарубежные мужчины лучше российских"
Ершова уверена: глобальных различий нет.
"Думаете, за границей нет тех, кто носки под диван прячет и пиво литрами льёт? Ох, есть, и ещё какие экземпляры! Просто у них пиво не "Жигулёвское”, а Heineken".
Вместо сказок — реальность
Путешественница советует соотечественницам не строить иллюзий:
"Жизнь за границей — это не про короны, а про адаптацию, умение быть собой и строить нормальные отношения".
