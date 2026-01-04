Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Холодное время года в городе
Холодное время года в городе
© https://unsplash.com by Joy Real is licensed under Free
Главная / Центральный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:24

Снега будет слишком много: середина января готовит погодное испытание

Устойчивые морозы до −12 градусов установятся в Подмосковье — синоптик Тишковец

В Подмосковье на смену затяжным погодным колебаниям пришла устойчивая зимняя картина, которую синоптики называют близкой к классической. Регион ожидают стабильные морозы и обильные снегопады, способные заметно изменить обстановку на дорогах и в населённых пунктах. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.

По оценке метеорологов, в ближайшие дни погода будет развиваться по зимнему сценарию без резких оттепелей, однако с серьёзными осадками в середине недели.

Морозы к Рождеству

Как отметил Евгений Тишковец, к Рождеству в Московской области сформируется устойчивая морозная погода. Температура воздуха в ночные и утренние часы опустится до -7…-12 градусов, что соответствует климатическим нормам для этого периода.

"Это будет самый сложный в метеоотношении день, выпадет треть месячной нормы. В цифрах это 15-20 см", — рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что подобные значения температуры и осадков создают так называемый "эталон русской зимы", характерный для Центральной России.

Южный циклон и сильный снегопад

После Рождества погодная обстановка осложнится. 8 января Подмосковье, как и всю Центральную Россию, накроет мощный южный циклон. Он принесёт продолжительные снегопады, в результате которых может выпасть до трети месячной нормы осадков.

По словам специалиста, именно этот день станет наиболее напряжённым с точки зрения метеоусловий. Снег будет идти практически без перерывов, что повысит риск снежных заносов и осложнит движение транспорта.

Погода в Зарайске по дням

В четверг, 5 января, в Зарайске ожидается малооблачная погода с дневной температурой -5…-8 градусов. Ветер юго-западный, умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером начнётся снег, который продолжится ночью.

Во вторник, 6 января, похолодает до -9 градусов. Ветер сменится на восточный и ослабеет, давление повысится до 755 мм рт. ст., что выше нормы. Вечером вновь ожидается снегопад.

На Рождество, 7 января, температура повысится до -6…-8 градусов. Давление вернётся к нормальным значениям, ветер станет северо-западным и останется слабым. Днём возможен небольшой снег.

Самый снежный день недели

В четверг, 8 января, Зарайск окажется под влиянием южного циклона. Снег будет идти в течение всего дня, температура понизится до -9…-11 градусов. Ветер будет менять направление с северо-западного на северо-восточный, сохраняя умеренную скорость, атмосферное давление останется в пределах нормы.

Синоптики отмечают, что подобная погодная картина потребует повышенного внимания со стороны коммунальных служб и автомобилистов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новогодняя ночь в Москве пройдёт со снегом и морозом — метеоролог Позднякова 26.12.2025 в 13:58
Снег под бой курантов: новогодняя ночь в столичном регионе будет по-настоящему зимней

Новый год в Москве встретят со снегом и морозом. Синоптики рассказали, насколько холодной будет праздничная ночь и чего ждать от погоды.

Читать полностью » Проезд в метро и наземном транспорте сделают бесплатным в новогоднюю ночь — Собянин 26.12.2025 в 11:08
Праздник без такси и без очередей: Москва делает метро, МЦК и наземный транспорт бесплатными на ночь

Москва встретит Новый год с круглосуточным метро и бесплатным проездом на ключевых видах транспорта. График усилят и на Рождество.

Читать полностью » Воробьёв предложил ввести информатику в школах с начальных классов 25.12.2025 в 15:20
Информатика может прийти в начальную школу: Воробьёв предложил учить "цифровой азбуке" с первых классов

Андрей Воробьёв предложил начинать информатику с начальной школы: по его словам, инфраструктура готова, а цифровая жизнь детей начинается ещё в детсаду.

Читать полностью » В Москве остановят движение от Новокосино до Новогиреево на 3 дня — Дептранс 25.12.2025 в 14:58
Жёлтая линия метро в Москве уходит на ремонт: участок Новокосино — Новогиреево закроют на три дня

С 9 по 11 января московское метро закроет участок между "Новокосино" и "Новогиреево" для ремонта. Узнайте альтернативные маршруты и детали изменений.

Читать полностью » В Москве ожидается мягкая зимняя погода на выходных – Гидрометцентр 25.12.2025 в 3:08
Под мягким снегом скрывается настоящий холод: прогноз Москвы как предвестие изменений

Мягкая зимняя погода ожидается в Москве на выходных. Температура будет в пределах минус 1-9 градусов, возможен небольшой снег.

Читать полностью » Филёвскую линию метро в Москве планируют продлить и уже проектируют — РИА Новости 24.12.2025 в 16:58
Филёвскую линию метро готовят к продлению: Собянин раскрыл планы по “следующей волне” расширения

Московское метро ждет масштабное продление Филевской линии! Узнайте, как это повлияет на транспорт и развитие Можайского района.

Читать полностью » Власти Москвы намерены построить две станции метро на Ярославском шоссе — Собянин 24.12.2025 в 16:52
Метро идёт туда, где его не ждали так скоро: Ярославское шоссе готовят к резкому обновлению

Сергей Собянин объявил о планах построить две станции метро на Ярославском шоссе для улучшения транспортной доступности района.

Читать полностью » Собянин заявил, что Москва приблизилась к концепции 15-минутного города — РИА Новости 24.12.2025 в 16:37
Работа и магазины переезжают ближе к дому: Москва почти дошла до модели 15 минут

Москва стремительно изменяет привычки горожан: 15-минутный город и два миллиона новых рабочих мест. Узнайте, как это повлияет на вашу жизнь.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Запасы газа во французских ПХГ снижаются до 59,1% — Gas Infrastructure Europe
Мир
Турция заключает газовое соглашение с Азербайджаном на 15 лет — министр Байрактар
Недвижимость
Рассрочка при покупке жилья не требует запрета — депутат Аксаков
Экономика
Качество российского зерна высоко оценивается на мировом рынке — министр Лут
Экономика
Драгметаллы плохо подходят для долгосрочных вложений — эксперт Смирнов
Красота и здоровье
Цвет овощей указывает на набор полезных веществ в рационе — врач Аманова
Спорт и фитнес
Краткосрочные цели помогли сохранить регулярные тренировки — учёные
Красота и здоровье
Сахарный диабет повышает риск инфаркта и инсульта — хирург Григорьян
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet