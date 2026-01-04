Снега будет слишком много: середина января готовит погодное испытание

В Подмосковье на смену затяжным погодным колебаниям пришла устойчивая зимняя картина, которую синоптики называют близкой к классической. Регион ожидают стабильные морозы и обильные снегопады, способные заметно изменить обстановку на дорогах и в населённых пунктах. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.

По оценке метеорологов, в ближайшие дни погода будет развиваться по зимнему сценарию без резких оттепелей, однако с серьёзными осадками в середине недели.

Морозы к Рождеству

Как отметил Евгений Тишковец, к Рождеству в Московской области сформируется устойчивая морозная погода. Температура воздуха в ночные и утренние часы опустится до -7…-12 градусов, что соответствует климатическим нормам для этого периода.

"Это будет самый сложный в метеоотношении день, выпадет треть месячной нормы. В цифрах это 15-20 см", — рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что подобные значения температуры и осадков создают так называемый "эталон русской зимы", характерный для Центральной России.

Южный циклон и сильный снегопад

После Рождества погодная обстановка осложнится. 8 января Подмосковье, как и всю Центральную Россию, накроет мощный южный циклон. Он принесёт продолжительные снегопады, в результате которых может выпасть до трети месячной нормы осадков.

По словам специалиста, именно этот день станет наиболее напряжённым с точки зрения метеоусловий. Снег будет идти практически без перерывов, что повысит риск снежных заносов и осложнит движение транспорта.

Погода в Зарайске по дням

В четверг, 5 января, в Зарайске ожидается малооблачная погода с дневной температурой -5…-8 градусов. Ветер юго-западный, умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером начнётся снег, который продолжится ночью.

Во вторник, 6 января, похолодает до -9 градусов. Ветер сменится на восточный и ослабеет, давление повысится до 755 мм рт. ст., что выше нормы. Вечером вновь ожидается снегопад.

На Рождество, 7 января, температура повысится до -6…-8 градусов. Давление вернётся к нормальным значениям, ветер станет северо-западным и останется слабым. Днём возможен небольшой снег.

Самый снежный день недели

В четверг, 8 января, Зарайск окажется под влиянием южного циклона. Снег будет идти в течение всего дня, температура понизится до -9…-11 градусов. Ветер будет менять направление с северо-западного на северо-восточный, сохраняя умеренную скорость, атмосферное давление останется в пределах нормы.

Синоптики отмечают, что подобная погодная картина потребует повышенного внимания со стороны коммунальных служб и автомобилистов.