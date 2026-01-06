Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Красное вино
Красное вино
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:29

Винный туризм — это новый Урожай: эксперты ждут скачка спроса, и вот почему

Винный туризм в России растет на 25% ежегодно — Гелибтерман

Винный туризм в России перестал быть нишевой экзотикой и всё чаще воспринимается как полноценный формат короткого отпуска — с проживанием, гастрономией и событиями на несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости. По оценкам экспертов, спрос на поездки по винодельням продолжит расти и в 2026 году: ежегодные темпы роста называют в диапазоне от 14 до 25%. Интерес подогревают внутренний туризм, развитие отечественного виноделия и постепенное расширение инфраструктуры, которая позволяет превращать дегустацию в комплексное путешествие.

Динамика отражается и в статистике отрасли. Согласно исследованию консалтинговой компании NF GROUP, в 2025 году в России работали 284 винодельни, и чуть меньше половины из них — 133 — уже оказывали туристические услуги. В NF GROUP также отмечают, что ежегодное посещение виноделен растёт в среднем на 25%. По данным Российского союза туриндустрии, в 2024 году винодельни посетили 2,5 млн туристов.

Как винный туризм встроился в общий рост гастротуризма

Винный туризм называют частью более широкого тренда — гастрономического туризма. Руководитель Комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман привёл данные исследования ведущих маркетинговых компаний: объём мирового рынка гастрономического туризма в 2023 году достиг 946,4 млрд долларов США, а к 2032 году может вырасти до 3,5 трлн долларов при темпах роста 15,7% за период. На российском рынке гастротуризма эксперты оценивают рост на уровне 14-16% в год.

"Краснодарский край среди наиболее популярных направлений в стране занимает второе место и принял почти 9 млн туристов, а Крым — шестое место, приняв 2,4 млн туристов, добавив к этому Ставропольский край — восьмое место — 1,7 млн туристов, мы, безусловно, получим прирост числа винных туристов", — рассказывает руководитель Комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман.

Он связывает перспективы винного туризма с тем, что винодельни сосредоточены в регионах, которые уже входят в число лидеров по туристическому потоку. Поэтому рост внутреннего туризма автоматически работает и на винные маршруты.

География виноделен и роль внутреннего турпотока

NF GROUP отмечает, что за 15 лет в России открылось около 80 виноделен с туристическими программами. При этом около 80% всех виноделен страны расположено в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В материале также упоминаются Дагестан, Ростовская область, Ставропольский край, Волгоградская и Самарская области и Северная Осетия — регионы, где винодельческие проекты также развиваются.

Отдельным фактором называют рост внутреннего туризма. По данным Росстата, число турпоездок по России за 11 месяцев 2025 года увеличилось до 82,9 млн по сравнению с 79,3 млн за аналогичный период предыдущего года. Эксперты подчёркивают, что винодельческие маршруты выигрывают от того, что винодельни находятся в регионах, куда и так едет основной туристический поток. Именно это делает прогноз на 2026 год устойчивым даже без резких маркетинговых кампаний.

Инвестиции, инфраструктура и превращение виноделен в курорты

На фоне восстановления турпотока в Севастополе и Крыму число проектов в отрасли растёт особенно заметно. Сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь", член Генерального совета "Деловой России" Олег Николаев рассказал, что только за последние два года в Севастополе появилось более 30 проектов, а всего в регионе их уже больше 70. По его словам, виноделие становится "модным и престижным делом" и привлекает всё больше инвесторов.

"Только за последние два года в Севастополе появилось более 30 проектов, а всего в регионе их уже больше 70. Виноделие превращается в модное и престижное дело, оно привлекает все больше и больше инвесторов, многие из которых меняют свою городскую жизнь на близость к земле", — отмечает сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Олег Николаев.

Эта инвестиционная волна, по оценкам участников рынка, напрямую влияет и на туризм: винодельни начинают строить сервис вокруг гостя, расширяя набор услуг и делая посещение более комфортным.

В NF GROUP перечисляют типовые элементы таких площадок: дегустационные залы, ресторанные комплексы с видовыми террасами, средства размещения, фирменные магазины, винные погреба, открытые для посещения туристами, а также прокат инвентаря. Гостиницы могут предлагать СПА-услуги, в том числе с бассейнами. Однако консалтинговая компания уточняет: размещение есть только у 24 виноделен, поэтому именно этот сегмент остаётся ключевой точкой роста на ближайшие годы.

Почему спрос будет расти и с какими трудностями сталкивается рынок

Вице-президент по туризму и специальным проектам "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова рассказала, что вокруг виноделен появляются тематические экскурсии, фестивали и гастрономические проекты, которые делают формат более удобным. Партнёр NF GROUP Ольга Широкова также связывает рост винного туризма с прогрессом российского виноделия: улучшилось качество и узнаваемость отечественных вин, усилился интерес к локальным брендам и историям их создания.

Широкова отметила, что "винные курорты" пока остаются относительно небольшим сегментом, но он активно формируется. В качестве примеров проектов, где отдых выходит за рамки дегустации, она упомянула "Абрау-Дюрсо" с отелями и курортной инфраструктурой, а также Chateau Pinot, Mangup Estate, "Долина Лефкадия", "Поместье Голубицкое" и AYA. По её словам, винный туризм всё чаще становится не двухчасовой экскурсией, а поездкой на несколько дней.

При этом эксперты отмечают и ограничения. Гончарова говорит о недостаточно развитой инфраструктуре в некоторых регионах и качестве сервиса. Широкова подчёркивает, что винный туризм всё ещё находится на этапе становления: инфраструктура распределена неравномерно, а формат "винодельня как место для отпуска" доступен ограниченному числу игроков. Поэтому в 2026 году логично ожидать расширения предложения — увеличения числа виноделен, развивающих туристические программы, и особенно запуска или расширения средств размещения.

Леонид Гелибтерман добавил, что вместе с ростом внутреннего турпотока, по его прогнозу, будет усиливаться и въездной туризм в южные регионы. Он сослался на международные исследования: 70% людей выбирают место путешествия, основываясь на еде и напитках, а 81% считают, что еда помогает понять другие культуры. Также он привёл данные исследования Всемирной туристской организации (ЮНВТО) 2025 года: 65% виноделен оценивают винный туризм как прибыльный или очень прибыльный, а туризм на винодельнях, по данным отчёта, приносит примерно 25% от общей выручки виноделен в среднем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на жильё и транспорт на Капри остаются высокими вне зависимости от сезона — туристы вчера в 15:39
Ждала одного, а этот остров сделал по-своему: Капри раскрылся совсем иначе

Капри — остров, который испытывает путешественников погодой и ценами, но вознаграждает атмосферой, историей и редким чувством настоящей Италии.

Читать полностью » Семейные отели Турции вводят ограничения на заселение мужчин без пары — Вечерняя Москва вчера в 11:05
Семейный рай без лишних рисков: почему турецкие курорты ограничивают мужчин без сопровождения

Одиноких мужчин в Турции иногда не заселяют в семейные отели: дело не в личной неприязни, а в правилах формата и рисках для репутации.

Читать полностью » Стамбул возглавил рейтинг зарубежных направлений у россиян на Новый год — OneTwoTrip вчера в 10:11
Новый год перепутал все привычные маршруты: этот волшебный город стал главным магнитом для россиян

Исследование OneTwoTrip показало, какие города стали самыми популярными у россиян на Новый год и как изменилась доля зарубежных поездок.

Читать полностью » На пункте Маньчжурия возникли задержки по техническим причинам — Генконсульство РФ вчера в 10:04
Один день — и граница встала, второй — и всё исчезло: как Маньчжурия пережила наплыв россиян

На границе с Китаем туристы ждали более 10 часов из-за очереди из 30 автобусов. Консульство назвало причину и привело цифры потока.

Читать полностью » Новый Свет ориентирован на уединённый отдых, Судак — на городскую инфраструктуру — опытные туристы вчера в 3:30
Эти курорты Крыма путают на карте, но в жизни они ощущаются совсем не одинаково

Новый Свет и Судак находятся рядом, но дают совершенно разный опыт отдыха в Крыму. Разбираемся, какое место подойдёт именно вам и почему.

Читать полностью » Колумбия открывает новые горизонты для российских путешественников - ТурПром 04.01.2026 в 22:13
От колониальной эпохи до современных чудес: что привлекает туристов в Картахене

Интригующее путешествие в Колумбию: что скрывают города Богота и Медельин? Чем манит Карибское побережье? Откройте страну контрастов вместе с нами!

Читать полностью » Чиангмай отличается спокойным ритмом и более низкой стоимостью жизни по сравнению с курортами Таиланда — гиды 04.01.2026 в 14:50
Этот город в Таиланде легко пропустить — и именно там страна раскрывается по-настоящему

Чиангмай называют культурной столицей Таиланда. Город без моря, но с историей, мягким климатом и спокойным ритмом жизни вдали от курортов.

Читать полностью » Под Сианем обнаружен древний мегаполис, связанный с Цинь Шихуанди - ТурПром 04.01.2026 в 10:13
Археологическая тайна Китая: как забытый мегаполис императора раскрывает скрытые грани цивилизации

Археологи обнаружили огромный «запретный город» эпохи Цинь! Находка сопоставима со столицей и меняет взгляд на историю Китая и структуру империи.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Объем потребительских кредитов в Пермском крае упал на 21% — Банк России
Экономика
Товарооборот России и Африки вырос до 27,7 млрд долларов — Абрамова
Садоводство
Отопление зимой снижает влажность воздуха до 20–30% в квартире — Антонов сад
Общество
Льготный НДС 10% действует на большинство детских товаров — Минпромторг
Мир
Падение нефтедобычи снижает показатели ВВП Азербайджана — Алиев
Экономика
Рынок инвестиций страсти оценили в 200-250 млрд долларов — Красноженов
Общество
Овощи борщевого набора подешевели из-за урожая — эксперт Леонов
Экономика
Власти планируют покрывать дефицит бюджета за счет внутренних займов — Панеш
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet