Винный туризм — это новый Урожай: эксперты ждут скачка спроса, и вот почему

Винный туризм в России перестал быть нишевой экзотикой и всё чаще воспринимается как полноценный формат короткого отпуска — с проживанием, гастрономией и событиями на несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости. По оценкам экспертов, спрос на поездки по винодельням продолжит расти и в 2026 году: ежегодные темпы роста называют в диапазоне от 14 до 25%. Интерес подогревают внутренний туризм, развитие отечественного виноделия и постепенное расширение инфраструктуры, которая позволяет превращать дегустацию в комплексное путешествие.

Динамика отражается и в статистике отрасли. Согласно исследованию консалтинговой компании NF GROUP, в 2025 году в России работали 284 винодельни, и чуть меньше половины из них — 133 — уже оказывали туристические услуги. В NF GROUP также отмечают, что ежегодное посещение виноделен растёт в среднем на 25%. По данным Российского союза туриндустрии, в 2024 году винодельни посетили 2,5 млн туристов.

Как винный туризм встроился в общий рост гастротуризма

Винный туризм называют частью более широкого тренда — гастрономического туризма. Руководитель Комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман привёл данные исследования ведущих маркетинговых компаний: объём мирового рынка гастрономического туризма в 2023 году достиг 946,4 млрд долларов США, а к 2032 году может вырасти до 3,5 трлн долларов при темпах роста 15,7% за период. На российском рынке гастротуризма эксперты оценивают рост на уровне 14-16% в год.

"Краснодарский край среди наиболее популярных направлений в стране занимает второе место и принял почти 9 млн туристов, а Крым — шестое место, приняв 2,4 млн туристов, добавив к этому Ставропольский край — восьмое место — 1,7 млн туристов, мы, безусловно, получим прирост числа винных туристов", — рассказывает руководитель Комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман.

Он связывает перспективы винного туризма с тем, что винодельни сосредоточены в регионах, которые уже входят в число лидеров по туристическому потоку. Поэтому рост внутреннего туризма автоматически работает и на винные маршруты.

География виноделен и роль внутреннего турпотока

NF GROUP отмечает, что за 15 лет в России открылось около 80 виноделен с туристическими программами. При этом около 80% всех виноделен страны расположено в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В материале также упоминаются Дагестан, Ростовская область, Ставропольский край, Волгоградская и Самарская области и Северная Осетия — регионы, где винодельческие проекты также развиваются.

Отдельным фактором называют рост внутреннего туризма. По данным Росстата, число турпоездок по России за 11 месяцев 2025 года увеличилось до 82,9 млн по сравнению с 79,3 млн за аналогичный период предыдущего года. Эксперты подчёркивают, что винодельческие маршруты выигрывают от того, что винодельни находятся в регионах, куда и так едет основной туристический поток. Именно это делает прогноз на 2026 год устойчивым даже без резких маркетинговых кампаний.

Инвестиции, инфраструктура и превращение виноделен в курорты

На фоне восстановления турпотока в Севастополе и Крыму число проектов в отрасли растёт особенно заметно. Сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь", член Генерального совета "Деловой России" Олег Николаев рассказал, что только за последние два года в Севастополе появилось более 30 проектов, а всего в регионе их уже больше 70. По его словам, виноделие становится "модным и престижным делом" и привлекает всё больше инвесторов.

"Только за последние два года в Севастополе появилось более 30 проектов, а всего в регионе их уже больше 70. Виноделие превращается в модное и престижное дело, оно привлекает все больше и больше инвесторов, многие из которых меняют свою городскую жизнь на близость к земле", — отмечает сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Олег Николаев.

Эта инвестиционная волна, по оценкам участников рынка, напрямую влияет и на туризм: винодельни начинают строить сервис вокруг гостя, расширяя набор услуг и делая посещение более комфортным.

В NF GROUP перечисляют типовые элементы таких площадок: дегустационные залы, ресторанные комплексы с видовыми террасами, средства размещения, фирменные магазины, винные погреба, открытые для посещения туристами, а также прокат инвентаря. Гостиницы могут предлагать СПА-услуги, в том числе с бассейнами. Однако консалтинговая компания уточняет: размещение есть только у 24 виноделен, поэтому именно этот сегмент остаётся ключевой точкой роста на ближайшие годы.

Почему спрос будет расти и с какими трудностями сталкивается рынок

Вице-президент по туризму и специальным проектам "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова рассказала, что вокруг виноделен появляются тематические экскурсии, фестивали и гастрономические проекты, которые делают формат более удобным. Партнёр NF GROUP Ольга Широкова также связывает рост винного туризма с прогрессом российского виноделия: улучшилось качество и узнаваемость отечественных вин, усилился интерес к локальным брендам и историям их создания.

Широкова отметила, что "винные курорты" пока остаются относительно небольшим сегментом, но он активно формируется. В качестве примеров проектов, где отдых выходит за рамки дегустации, она упомянула "Абрау-Дюрсо" с отелями и курортной инфраструктурой, а также Chateau Pinot, Mangup Estate, "Долина Лефкадия", "Поместье Голубицкое" и AYA. По её словам, винный туризм всё чаще становится не двухчасовой экскурсией, а поездкой на несколько дней.

При этом эксперты отмечают и ограничения. Гончарова говорит о недостаточно развитой инфраструктуре в некоторых регионах и качестве сервиса. Широкова подчёркивает, что винный туризм всё ещё находится на этапе становления: инфраструктура распределена неравномерно, а формат "винодельня как место для отпуска" доступен ограниченному числу игроков. Поэтому в 2026 году логично ожидать расширения предложения — увеличения числа виноделен, развивающих туристические программы, и особенно запуска или расширения средств размещения.

Леонид Гелибтерман добавил, что вместе с ростом внутреннего турпотока, по его прогнозу, будет усиливаться и въездной туризм в южные регионы. Он сослался на международные исследования: 70% людей выбирают место путешествия, основываясь на еде и напитках, а 81% считают, что еда помогает понять другие культуры. Также он привёл данные исследования Всемирной туристской организации (ЮНВТО) 2025 года: 65% виноделен оценивают винный туризм как прибыльный или очень прибыльный, а туризм на винодельнях, по данным отчёта, приносит примерно 25% от общей выручки виноделен в среднем.