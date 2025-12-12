Забудьте про стереотипы: хорошее российское вино теперь ищут не по карте, а по имени производителя

Хорошее российское вино в массовой рознице перестает быть "лотереей", но ценовой порог для уверенной покупки все чаще называют вполне конкретно. Об этом сообщает РИА Новости: по оценке специалиста, ориентир начинается примерно с 600 рублей, хотя сама цена не должна становиться единственным критерием выбора. На фоне роста интереса к отечественным брендам разговор о том, как выбирать бутылку без переплат и разочарований, выходит за рамки вкусовых споров и становится практическим вопросом.

От какой суммы начинается "хорошее" вино

Замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк считает, что нижняя граница качества в магазинах сегодня проходит в зоне средних цен.

"Стоимость хорошего российского вина в магазине при нынешних ценах начинается от 600-800 рублей. Это, правда, не значит, что вино дешевле 600 рублей плохое", — заявил эксперт.

Тем самым он разделяет два тезиса: во-первых, надежный выбор чаще лежит в этом диапазоне, а во-вторых, низкая цена сама по себе не является приговором.

Оценка, прозвучавшая от специалиста профильного научного института, отражает взгляд с позиции рынка "здесь и сейчас". Речь идет именно о магазине и о текущем уровне цен, то есть о практическом ориентире для покупателя, а не о дегустационной классификации. И это важно: в повседневной покупке зачастую ищут не "лучшее из лучших", а предсказуемый результат.

На что смотреть в первую очередь

Ключевая рекомендация Панасюка касается не этикеточных географий, а конкретных имен. Он посоветовал при выборе вина обращать внимание на производителя, поскольку именно он чаще определяет стабильность стиля и качество партии. Такой подход подразумевает, что покупателю полезнее запомнить удачные марки и хозяйства, чем пытаться ориентироваться только на происхождение.

Эксперт также отметил, что на нынешнем этапе развития виноделия в России производитель важнее региона происхождения. Это означает, что "правильная" бутылка может оказаться не там, где ее ожидают по стереотипам о винных территориях, а у тех, кто системно вкладывается в технологии и контроль качества. В результате логика выбора смещается от карты к репутации.

Почему ценник не должен быть единственным критерием

Фраза о том, что вино дешевле 600 рублей не обязательно плохое, задает важную оговорку. Цена помогает сузить поиск, но не заменяет здравый смысл и проверку базовых ориентиров. В этом смысле рекомендация "смотреть на производителя" выступает как универсальная подсказка, которая работает и для более доступных позиций.

Одновременно экспертная планка в 600-800 рублей фиксирует реальность ассортимента: уверенный вариант в условиях нынешних цен чаще находится в среднем сегменте. Такой диапазон может восприниматься как компромисс между желанием сэкономить и стремлением снизить риск неудачной покупки. И именно эту прагматику Панасюк фактически предлагает поставить во главу угла.