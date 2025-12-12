Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Красное вино
Красное вино
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:05

Забудьте про стереотипы: хорошее российское вино теперь ищут не по карте, а по имени производителя

Хорошее российское вино начинается от 600 рублей — эксперт Панасюк

Хорошее российское вино в массовой рознице перестает быть "лотереей", но ценовой порог для уверенной покупки все чаще называют вполне конкретно. Об этом сообщает РИА Новости: по оценке специалиста, ориентир начинается примерно с 600 рублей, хотя сама цена не должна становиться единственным критерием выбора. На фоне роста интереса к отечественным брендам разговор о том, как выбирать бутылку без переплат и разочарований, выходит за рамки вкусовых споров и становится практическим вопросом.

От какой суммы начинается "хорошее" вино

Замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк считает, что нижняя граница качества в магазинах сегодня проходит в зоне средних цен.

"Стоимость хорошего российского вина в магазине при нынешних ценах начинается от 600-800 рублей. Это, правда, не значит, что вино дешевле 600 рублей плохое", — заявил эксперт.

Тем самым он разделяет два тезиса: во-первых, надежный выбор чаще лежит в этом диапазоне, а во-вторых, низкая цена сама по себе не является приговором.

Оценка, прозвучавшая от специалиста профильного научного института, отражает взгляд с позиции рынка "здесь и сейчас". Речь идет именно о магазине и о текущем уровне цен, то есть о практическом ориентире для покупателя, а не о дегустационной классификации. И это важно: в повседневной покупке зачастую ищут не "лучшее из лучших", а предсказуемый результат.

На что смотреть в первую очередь

Ключевая рекомендация Панасюка касается не этикеточных географий, а конкретных имен. Он посоветовал при выборе вина обращать внимание на производителя, поскольку именно он чаще определяет стабильность стиля и качество партии. Такой подход подразумевает, что покупателю полезнее запомнить удачные марки и хозяйства, чем пытаться ориентироваться только на происхождение.

Эксперт также отметил, что на нынешнем этапе развития виноделия в России производитель важнее региона происхождения. Это означает, что "правильная" бутылка может оказаться не там, где ее ожидают по стереотипам о винных территориях, а у тех, кто системно вкладывается в технологии и контроль качества. В результате логика выбора смещается от карты к репутации.

Почему ценник не должен быть единственным критерием

Фраза о том, что вино дешевле 600 рублей не обязательно плохое, задает важную оговорку. Цена помогает сузить поиск, но не заменяет здравый смысл и проверку базовых ориентиров. В этом смысле рекомендация "смотреть на производителя" выступает как универсальная подсказка, которая работает и для более доступных позиций.

Одновременно экспертная планка в 600-800 рублей фиксирует реальность ассортимента: уверенный вариант в условиях нынешних цен чаще находится в среднем сегменте. Такой диапазон может восприниматься как компромисс между желанием сэкономить и стремлением снизить риск неудачной покупки. И именно эту прагматику Панасюк фактически предлагает поставить во главу угла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Луковый хлеб можно приготовить без замеса теста — кулинары сегодня в 4:30
Беру томатную пасту и муку — получается хлеб с невероятным вкусом, который удивит каждого

Простой и вкусный хлеб можно приготовить в домашних условиях! Мы собрали для вас несколько рецептов, которые порадуют вас своим вкусом и ароматом.

Читать полностью » Безе с белым шоколадом украсит рождественский стол — Medium.cz сегодня в 2:15
Белый шоколад и ваниль: десерт, который пахнет Рождеством и воспоминаниями

Лёгкое, хрустящее и нежное безе с белым шоколадом — символ домашнего Рождества, где каждый шаг превращается в маленькое чудо и аромат праздника.

Читать полностью » Жульен с курицей и шампиньонами запекается в духовке при 180 градусах — повар сегодня в 0:50
Достаю из духовки — и сразу Новый год: этот аромат курицы, грибов и сыра жду целый год

Жульен с курицей и грибами в сливках: как выбрать продукты, сделать гладкий соус без комочков и запечь под сырной корочкой в духовке.

Читать полностью » Кулинары показали лучший способ приготовления брокколи — Ristorante News вчера в 22:46
Ошибка длиной в три минуты: как мы убиваем брокколи на кухне каждый день

Как приготовить брокколи, чтобы она осталась хрустящей и ароматной? Подробный рецепт, советы и секреты для идеального гарнира.

Читать полностью » Курица, запечённая в майонезе с чесноком, сохраняет сочность и образует румяную корочку — повар вчера в 20:22
Чтобы курица на Новый год таяла во рту, я всегда делаю так: всего два ингредиента в маринаде

Курица в майонезе с чесноком в духовке: как замариновать, закрепить крылья и запечь при 180°C с поливом соком, чтобы корочка хрустела, а мясо было сочным.

Читать полностью » Чебуреки с луком готовятся без мяса и подходят для постного меню — кулинары вчера в 16:59
Чебуреки с луком удивили хозяек: хруст сильнее, чем у классических — секрет в одном шаге

Необычный рецепт чебуреков с мягкой луковой начинкой и хрустящим тестом раскрывает привычное блюдо с новой стороны и подсказывает, как добиться идеального результата.

Читать полностью » Слабосолёная сёмга придаёт салату Цезарь мягкий сливочный вкус — кулинары вчера в 14:51
Добавляю всего один ингредиент — и Цезарь получается ярче ресторанного: гости просят рецепт, не притрагиваясь к основному блюду

Подробный разбор классического салата "Цезарь": как приготовить идеальный соус, выбрать ингредиенты и собрать блюдо в трёх популярных вариациях.

Читать полностью » Виноград формирует баланс сладости и солёности в салатах — кулинары вчера в 14:11
Добавляю горсть винограда — и обычный салат становится праздничным: секрет, который раскрыли французы

Французские салаты с виноградом объединяют сладость ягод, свежесть зелени и насыщенность сыра или мяса. Два проверенных рецепта для яркого и лёгкого меню.

Читать полностью »

Новости
Общество
Мужчины 35-44 лет чаще становятся жертвами звонков мошенников — Бийчук
Общество
77% россиян держат продуктовый запас на черный день — РБК
Туризм
Для въезда в ОАЭ требуется загранпаспорт, действительный от шести месяцев — NEWS.ru
Красота и здоровье
Сухое расчесывание разрушает форму локонов — парикмахер Селин Ларами
Еда
Соевый соус и чёрный перец улучшают вкус куриных стрипсов при мариновании — повара
Авто и мото
Спешка провоцирует мелкие наезды на пешеходов — автоэксперты
Питомцы
Песчанки и лисицы активно адаптируются к изменениям климата — Science Times
Наука
Самки пауков-короедов произвели более прочный шёлк в эксперименте — Integrative Zoology
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet