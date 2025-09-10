Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

Даже при отключённой связи онлайн остаётся доступным: какие сервисы работают всегда

В Пензенской области стали доступны ВКонтакте, Ozon и госуслуги при отключённом интернете

Даже при отключённом мобильном интернете жители Пензенской области теперь могут пользоваться рядом онлайн-сервисов. В регионе внедрили техническое решение, которое позволяет не блокировать ресурсы из так называемого "белого списка".

Как это работает

В минцифры пояснили: для доступа к этим сервисам не требуется ни дополнительная идентификация, ни прохождение капчи. Таким образом, люди могут быстро воспользоваться необходимыми ресурсами без лишних препятствий.

Какие сервисы уже доступны

В перечень вошли самые востребованные и социально значимые площадки:

  • соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники";

  • мессенджер Max;

  • электронная почта Mail.ru;

  • портал госуслуг;

  • сервисы "Яндекса";

  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;

  • онлайн-объявления Avito;

  • платформа "Дзен";

  • видеохостинг Rutube;

  • официальный сайт платёжной системы "Мир";

  • сайты Правительства РФ и Администрации Президента РФ;

  • федеральная система ДЭГ (дистанционного электронного голосования);

  • личные кабинеты российских операторов связи.

Что дальше

Список планируют расширить. В него хотят добавить:

  • СМИ,

  • сайты банков,

  • онлайн-аптеки.

Таким образом, "белый список" будет включать наиболее популярные и необходимые для жизни интернет-ресурсы.

