Даже при отключённой связи онлайн остаётся доступным: какие сервисы работают всегда
Даже при отключённом мобильном интернете жители Пензенской области теперь могут пользоваться рядом онлайн-сервисов. В регионе внедрили техническое решение, которое позволяет не блокировать ресурсы из так называемого "белого списка".
Как это работает
В минцифры пояснили: для доступа к этим сервисам не требуется ни дополнительная идентификация, ни прохождение капчи. Таким образом, люди могут быстро воспользоваться необходимыми ресурсами без лишних препятствий.
Какие сервисы уже доступны
В перечень вошли самые востребованные и социально значимые площадки:
-
соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники";
-
мессенджер Max;
-
электронная почта Mail.ru;
-
портал госуслуг;
-
сервисы "Яндекса";
-
маркетплейсы Ozon и Wildberries;
-
онлайн-объявления Avito;
-
платформа "Дзен";
-
видеохостинг Rutube;
-
официальный сайт платёжной системы "Мир";
-
сайты Правительства РФ и Администрации Президента РФ;
-
федеральная система ДЭГ (дистанционного электронного голосования);
-
личные кабинеты российских операторов связи.
Что дальше
Список планируют расширить. В него хотят добавить:
-
СМИ,
-
сайты банков,
-
онлайн-аптеки.
Таким образом, "белый список" будет включать наиболее популярные и необходимые для жизни интернет-ресурсы.
