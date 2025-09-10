Даже при отключённой связи онлайн остаётся доступным: какие сервисы работают всегда

Даже при отключённом мобильном интернете жители Пензенской области теперь могут пользоваться рядом онлайн-сервисов. В регионе внедрили техническое решение, которое позволяет не блокировать ресурсы из так называемого "белого списка".

Как это работает

В минцифры пояснили: для доступа к этим сервисам не требуется ни дополнительная идентификация, ни прохождение капчи. Таким образом, люди могут быстро воспользоваться необходимыми ресурсами без лишних препятствий.

Какие сервисы уже доступны

В перечень вошли самые востребованные и социально значимые площадки:

соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ;

мессенджер Max ;

электронная почта Mail.ru ;

портал госуслуг ;

сервисы "Яндекса" ;

маркетплейсы Ozon и Wildberries ;

онлайн-объявления Avito ;

платформа "Дзен" ;

видеохостинг Rutube ;

официальный сайт платёжной системы "Мир" ;

сайты Правительства РФ и Администрации Президента РФ ;

федеральная система ДЭГ (дистанционного электронного голосования);

личные кабинеты российских операторов связи.

Что дальше

Список планируют расширить. В него хотят добавить:

СМИ,

сайты банков,

онлайн-аптеки.

Таким образом, "белый список" будет включать наиболее популярные и необходимые для жизни интернет-ресурсы.