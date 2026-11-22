Российские морские порты планируют увеличить пропускную способность более чем на 180 млн тонн к 2030 году. Соответствующие инфраструктурные проекты сейчас реализуются в 16 портах страны. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай на конференции «Водный транспорт: взгляд за горизонт» в рамках «Транспортной недели».

Одной из ключевых целей ведомства является наращивание грузопотоков по международным транспортным коридорам: к 2030 году их объем должен вырасти минимум в 1,5 раза по сравнению с показателями 2021 года. Особое значение придается Трансарктическому транспортному коридору. Северный морской путь позиционируется как стратегическое направление для международных перевозок, где уже налажено регулярное контейнерное сообщение между Европой и Азией.

В сегменте внутреннего водного транспорта модернизация охватывает восемь бассейнов. Меры направлены на устранение инфраструктурных ограничений Единой глубоководной системы и доведение уровня безопасности гидротехнических сооружений до 94,9%.

В перечень приоритетов Минтранса также вошли:

создание универсальных терминалов, рассчитанных на работу с разными типами грузов;

усиление защищенности транспортной инфраструктуры;

цифровизация через внедрение электронных перевозочных документов и систем мониторинга грузопотоков.

Для определения долгосрочной стратегии отрасли министерство совместно с бизнес-сообществом и экспертами разрабатывает концепции развития морского и внутреннего водного транспорта.